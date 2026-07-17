Afrique: France/Maroc - Le retour d'un partenariat stratégique à haute valeur géopolitique

La visite au Maroc du Premier ministre français, Sébastien Lecornu, marque bien plus qu'un réchauffement diplomatique. Elle traduit la volonté de Paris et de Rabat de bâtir un axe stratégique fondé sur la sécurité, l'économie, l'énergie et l'influence régionale, dans un contexte de profondes recompositions géopolitiques.

Après plusieurs années de relations parfois tendues, l'arrivée du Premier ministre français à Rabat ouvre une nouvelle séquence dans les relations franco-marocaines. Accompagné de douze ministres, il participe à la 15e Rencontre de haut niveau franco-marocaine, un mécanisme suspendu depuis 2019. La signature annoncée d'une quinzaine d'accords dans les domaines de l'énergie, des infrastructures, de la sécurité, de l'aviation civile, de la gestion de l'eau et de la culture témoigne une volonté commune de hisser ce partenariat à un niveau plus stratégique.

Au-delà des annonces, cette visite officielle illustre une évolution profonde de la politique étrangère française. Face à la perte d'influence de Paris dans plusieurs pays du Sahel et à la montée en puissance de nouveaux acteurs comme la Chine, la Turquie ou les États du Golfe, Rabat apparaît comme un partenaire incontournable pour maintenir une présence économique et diplomatique forte sur le continent africain. Grâce à ses infrastructures modernes, à son ouverture économique et à son positionnement entre l'Europe et l'Afrique, le Royaume s'impose comme une plateforme géoéconomique de premier plan.

Sur le plan sécuritaire, les intérêts convergent également. Terrorisme, criminalité transfrontalière, cybersécurité, maîtrise des flux migratoires et protection des infrastructures critiques figurent parmi les dossiers prioritaires. Dans ce contexte, le Maroc renforce son rôle d'acteur régional majeur en matière de renseignement et de coopération sécuritaire, tandis que la France cherche à adapter sa stratégie africaine à un environnement plus fragmenté.

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Les coulisses de cette visite révèlent également un enjeu politique majeur : la consolidation du rapprochement engagé après le soutien de Paris au plan marocain d'autonomie pour le Sahara occidental. Sans être officiellement au coeur des discussions, cette évolution a largement contribué à restaurer la confiance entre les deux capitales. Elle confirme que les considérations géopolitiques pèsent désormais autant que les intérêts économiques dans la relation bilatérale.

Cette relance du partenariat franco-marocain présente néanmoins plusieurs défis. La concurrence des autres puissances sur le marché marocain s'intensifie, tandis que les équilibres diplomatiques au Maghreb demeurent fragiles. Le succès de cette nouvelle dynamique dépendra donc de la capacité des deux gouvernements à transformer les accords annoncés en projets concrets.

Au final, cette visite dépasse le cadre d'un simple rapprochement bilatéral. Elle traduit l'émergence d'une alliance stratégique fondée sur des intérêts convergents dans les domaines de la sécurité, de la transition énergétique, des investissements et de l'influence régionale. Dans un monde de plus en plus multipolaire, Paris et Rabat cherchent ainsi à faire de leur partenariat un levier de stabilité et de compétitivité à l'échelle euro-africaine.