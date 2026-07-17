Madagascar: Assemblée nationale - Une commission d'enquête parlementaire sur la Jirama

« C'est une première à Madagascar », selon Pety Rakotoniaina, député élu à Ikalamavony. Lors d'une séance tenue hier à Tsimbazaza, les techniciens et experts de la Jirama ont été auditionnés par les représentants de l'Assemblée nationale, en présence des membres de la Cour des comptes. Une commission d'enquête parlementaire a été mise en place afin d'examiner la gestion de la société nationale d'eau et d'électricité.

Deux principaux volets motivent cette commission. Le premier porte sur des soupçons de détournement de fonds. « Il y a du vol au sein de la Jirama », a déclaré le député, président de la commission. « D'importantes sommes sont engagées sans résultats visibles, tandis que certains groupes de production restent à l'arrêt malgré des contrats financés par l'État. » Le second concerne des dysfonctionnements dans la gestion. « Les responsables ne devraient pas rester impunis, qu'ils aient détourné de l'argent ou pratiqué la collusion » a-t-il ajouté.

Les députés ont également interrogé la direction sur les subventions accordées entre 2023 et 2026.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le budget alloué à la Jirama atteint près de 1 000 milliards d'ariary. La société vend son électricité à perte et bénéficie d'importantes subventions publiques. Elle doit donc être en mesure d'assurer un service de qualité », ont-ils indiqué.

Face aux interrogations des députés, le général Hajatiana Rasolomanana, directeur général de la

Jirama, a présenté les éléments de réponse de l'entreprise. Il a rappelé que seuls 20 % des Malgaches ont actuellement accès aux services de la Jirama et a détaillé la capacité de production : « 102 MW disponibles sur près de 200 MW installés pour l'hydroélectricité, 119 MW sur 166 MW pour le thermique et 30 MW sur 55 MW pour le solaire.» Les responsables de la société ont également indiqué que les documents et fichiers demandés seraient transmis directement à la commission.

Les députés ont demandé des précisions techniques supplémentaires.

« Nous n'allons pas lâcher et nous irons jusqu'au bout de l'enquête », a déclaré Pety Rakotoniaina.