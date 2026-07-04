Madagascar: Coupures de courant - Des abonnés de la Jirama descendent dans la rue

La patience des abonnés de la Jirama est à bout. Des clients de cette société ont manifesté leur colère face aux coupures d'électricité incessantes ces derniers jours.

Des habitants d'Andraharo sont descendus dans la rue hier soir. Entre sifflets, pneus brûlés et barrage sur la chaussée, ces usagers réclament le retour de l'approvisionnement en électricité. Dans ce quartier, les coupures seraient très fréquentes. «Nous avons rejoint les manifestants car la situation est devenue insupportable. Tous les mois ou tous les deux mois, le même scénario se répète. Le réseau est réparé puis retombe en panne», témoigne un manifestant.

La dernière panne remonterait à dimanche. «Suite à l'intervention de la Jirama, lundi, le courant n'a été rétabli que partiellement. L'électricité n'était même pas capable de recharger nos téléphones. Face à cette situation, nous avons décidé de manifester, ce qui a immédiatement fait réagir la Jirama, venue en urgence sur les lieux», enchaîne la source.

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La veille, un autre mouvement de contestation lié aux coupures d'électricité a éclaté à Alakamisy Fenoarivo. Les riverains en colère ont bloqué la circulation, forçant les usagers de la route à de longs détours. «Pour rentrer chez nous, nous avons été obligés de faire un grand détour par Ambatomirahavavy car les habitants d'un village d'Alakamisy Fenoarivo barraient la route pour protester contre les délestages», témoigne une habitante de Vontovorona.

Pannes techniques

Si la contestation n'a pas encore gagné les autres quartiers du RIA, la tension y est palpable et la colère grandit. Des habitants de plusieurs quartiers se disent prêts à emboîter le pas et à descendre à leur tour dans la rue face aux coupures d'électricité. «La situation actuelle offre un triste goût de déjà-vu. L'électricité est coupée pendant de longues heures la nuit, puis, le matin, au moment où on a le plus besoin d'électricité pour se préparer à aller travailler», lance un habitant d'Ambohimangakely.

Sur la page Facebook de la Jirama où sont publiées les informations officielles sur les coupures de courant, la société mentionne des pannes techniques comme source de coupure d'électricité dans le RIA actuellement. «Un câble électrique rompu à Avaradoha provoque une coupure de courant dans les zones alimentées par la ligne N°25», indique-t-elle pour justifier les coupures de courant à Avaradoha. Les travaux de redressement d'un poteau électrique incliné présentant un risque à Anosiarivo auraient, par ailleurs, contraint la Jirama à suspendre la fourniture d'électricité dans les zones alimentées par la ligne TNNO hier.

Une panne aurait également été constatée sur la ligne D1. Il n'y a pas d'autres informations sur les coupures hier, outre l'annonce de délestages tournants de 45 min par jour, suite aux travaux de maintenance sur le groupe électrogène DG2 de la centrale d'Afripower Mandroseza. Ces travaux, prévus pour durer jusqu'au samedi 4 juillet 2026, entraînent un important déficit de production sur le RIA, admet la Jirama.