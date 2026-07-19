Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Les infrastructures dédiées affichent un taux d'exécution de 92% (ministère)

Dakar — Les infrastructures dédiées aux Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 affichent un taux d'exécution de 92 %, rapporte le Ministère de la Jeunesse et des sports sur ses plateformes numériques.

"À trois mois du lancement officiel des JOJ Dakar 2026, les infrastructures dédiées affichent un taux d'exécution de 92 %, illustrant la dynamique soutenue des travaux engagés", écrit la tutelle, rendant compt d'une visite de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, vendredi, sur les différents sites devant accueillir cet événement historique.

Selon le département ministériel, cette visite des chantiers entre dans le cadre du suivi des préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Après le Stade Iba Mar Diop et la Piscine olympique de Dakar visités la semaine dernière, la ministre de la Jeunesse et des sports s'est rendue vendredi à Diamniadio pour constater l'état d'avancement des infrastructures sportives et d'hébergement.

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Elle était a accompagnée de son collègue, Déthié Fall, ministre en charge des Infrastructures, ainsi que du coordonnateur du Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ Dakar 2026), Ibrahima Wade.

Djirèye Clotilde Coly a successivement visité le Centre équestre et le Village olympique, deux sites stratégiques du dispositif des Jeux.

"Au Centre équestre, la délégation a suivi une présentation détaillée des installations, notamment du bâtiment A qui comprend quinze boxes destinés à l'accueil des chevaux. Ces infrastructures ont été conçues conformément aux standards internationaux exigés pour les compétitions équestres, témoignant de l'ambition du Sénégal d'offrir des conditions optimales aux athlètes et à leurs montures", rapporte le ministère.

Cette visite de terrain a également permis aux deux ministres d'évaluer les aménagements complémentaires prévus afin de répondre pleinement aux exigences du COJOJ Dakar 2026.

Les équipes techniques ont présenté les extensions programmées comprenant la construction d'un mess mixte dédié à la restauration et aux espaces de vie.

Il y a aussi une salle de sport moderne, des logements pour les gendarmes, avec des espaces distincts pour les personnels masculins et féminins, des logements destinés aux officiers, ainsi que des hangars de stockage intégrant des espaces dédiés aux équipements, à la sellerie, aux sanitaires et aux vestiaires, a renseigné la même source.

La visite s'est poursuivie au Village olympique où les responsables techniques ont présenté l'état d'avancement des travaux.

À travers cette visite de terrain, indique le ministère de la Jeunesse et des Sports, le gouvernement du Sénégal réaffirme sa volonté de livrer des infrastructures conformes aux standards internationaux, dans le respect des délais impartis, "afin d'offrir à la jeunesse du monde des Jeux Olympiques de la Jeunesse exemplaires".

"Dakar 2026 constitue une opportunité historique de mettre en lumière le savoir-faire sénégalais et l'engagement de l'État à faire de ces Jeux une réussite collective au service de la jeunesse africaine et mondiale", ajoute la même source.

Les Jeux olympiques de la jeunesse 2026, les premiers à se tenir en Afrique, réuniront environ 2 700 athlètes pour une vingtaine de disciplines sportives en lice, indique le comité d'organisation.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre" est le slogan des JOJ 2026.