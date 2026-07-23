Dakar — Le comité d'organisation des Jeux olympiques Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 met les bouchées doubles pour la livraison, dans les délais impartis, des infrastructures dédiées, à 100 jours de la cérémonie d'ouverture de cet événement mondial que le Sénégal va abriter du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Les Jeux olympiques de la jeunesse 2026, les premiers à se tenir en Afrique, devraient enregistrer la partcipation de 2 700 athlètes pour une vingtaine de disciplines sportives en lice. "L'Afrique accueille, Dakar célèbre" est le slogan des JOJ 2026.

A Dakar, Diamniadio et Saly, les trois sites devant accueillir les compétitions, les chantiers engagés sont, pour la plupart, en phase d'achèvement.

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, a fait état de sa satisfaction, la semaine dernière, à l'issue d'une visite de plusieurs chantiers, en compagnie de son collègue en charge des Infrastructures, Déthié Fall, et des membres du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse (COJOJ Dakar 2026), dont Ibrahima Wade.

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"À trois mois du lancement officiel des JOJ Dakar 2026, les infrastructures dédiées affichent un taux d'exécution de 92 %, illustrant la dynamique soutenue des travaux engagés", rapportaient les plateformes numériques du ministère des Sports.

Selon le ministère de la Jeunesse et des Sports, ces visites de terrain traduisent l'engagement des autorités de livrer des infrastructures conformes aux standards internationaux, dans le respect des délais impartis, "afin d'offrir à la jeunesse du monde des Jeux Olympiques de la Jeunesse exemplaires".

"Dakar 2026 constitue une opportunité historique de mettre en lumière le savoir-faire sénégalais et l'engagement de l'État à faire de ces Jeux une réussite collective au service de la jeunesse africaine et mondiale", ajoute-t-il.

Lors d'un comité régional de développement (CRD) tenu début juillet, dans les locaux de la gouvernance de Thiès, le coordonnateur du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), Ibrahima Wade, a affirmé que le Sénégal était fin prêt pour accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

"Le pays, notre administration, l'État du Sénégal sont prêts", avait déclaré Ibrahima Wade.

Selon M. Wade, les forces de défense et de sécurité, à travers le Conseil national de coordination de la sécurité des JOJ, travaillent chaque jour pour une parfaite organisation sécuritaire de l'événement.

Il est attendu, lors de cet événement d'envergure internationale, "2 700 athlètes, 35 disciplines sportives, un million de spectateurs, 6 000 volontaires, 25 000 accréditations", avait-il signalé.

"Le pays est prêt", avait insisté le responsable du COJOJ.

Il est aussi prévu "151 cérémonies [de remise] de médailles", à travers "8 sites de compétitions".

L'engouement pour les JOJ 2026 devrait donc monter dans les prochains jours et semaines, à la mesure de la confiance manifestée par les autorités.

En attendant, à part quelques affiches notables placardées dans les ruelles du centre-ville, les grandes avenues n'ont pas encore fat l'objet d'un branding.

Dans la commune de la Médina, qui doit accueillir plusieurs compétitions au complexe Iba Mar Diop, les travaux se poursuivent encore.