Gabon: Visite d'État du Président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema à Paris

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, effectuera à compter du 19 juillet une visite d'État à Paris, à l'invitation du Président de la République française, Son Excellence Emmanuel Macron.

Cette visite sera l'occasion de consolider la coopération historique entre le Gabon et la France, deux pays unis par des relations politiques, économiques et culturelles.

Les deux Chefs d'État examineront les engagements pris lors de la visite d'État du Président Emmanuel Macron à Libreville en novembre dernier, et échangeront sur les perspectives d'approfondissement d'un partenariat stratégique.

Au cours de ce séjour, les priorités de développement du Gabon, la transformation économique en cours et les réformes engagées pour moderniser la gouvernance et renforcer la crédibilité internationale du pays seront à l'ordre du jour.

Cette visite présidentielle s'inscrit dans la stratégie de repositionnement international du Gabon, fondée sur une diplomatie active le dialogue et la promotion d'un partenariat gagnant- gagnant.