Afrique de l'Ouest: Bassirou Diomaye Faye 'accueille avec humilité' sa désignation à la présidence de la CEDEAO

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SEM Bassirou Diomaye Faye, nouveau président en exercice de la CEDEAO
19 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le chef de l'Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a déclaré dimanche "accueillir avec humilité" la confiance placée au Sénégal de présider aux destinées de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

"C'est avec humilité que j'accueille la confiance placée en notre pays, appelé à la présidence en exercice de la CEDEAO", a-t-il notamment réagi dans la foulée de sa désignation comme président en exercice de l'organisation communautaire.

Les chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO ont décidé dimanche de confier la présidence en exercice de l'organisation au chef de l'Etat sénégalais à l'issue de la 69e session de leur conférence clôturée le même jour à Freetown, la capitale de la Sierra Leone.

Les dirigeants de la CEDEAO ont également confié la présidence de la Commission de l'organisation au Sénégal à travers la personne du général Birame Diop, ancien ministre des Forces armées et ancien chef d'Etat major général des armées sénégalaises.

"Je remercie mes pairs, chefs d'Etat et de gouvernement, pour cette marque de confiance et pour l'esprit de fraternité qui a présidé à nos travaux", a souligné le président Faye dans un message publié sur le réseau social X.

Il a en même temps adressé ses félicitations au général Birame Diop, élu à la présidence de la Commission de la CEDEAO, lui assurant en même temps de tout son soutien.

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