Dakar — Le gouvernement du Sénégal a salué les décisions majeures adoptées dimanche à Freetown par la Conférence des chefs d'Etats et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) parlant d'un "succès diplomatique d'une grande portée".

"Le gouvernement de la République du Sénégal se félicite des décisions majeures adoptées à l'occasion de la 69e session ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO, tenue le 19 juillet à Freetown", a notamment réagi le gouvernement dans un communiqué rendu public le même jour.

Le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur estime que ces décisions consacrent un "succès diplomatique d'une grande portée" pour le Sénégal et traduisent la confiance que les leaders de la région accordent au leadership du président Bassirou Diomaye Faye ainsi qu'à la crédibilité de la diplomatie sénégalaise.

"Ces décisions confirment, par ailleurs, la place économique du Sénégal au sein de l'organisation et son rôle de premier plan dans la promotion de l'intégration régionale, de la paix et de la stabilité en Afrique de l'ouest", fait observer le gouvernement sénégalais.

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La conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, en plus de désigner le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, président en exercice de la CEDEAO, ont entériné la désignation du général Birame Diop aux fonctions de président de la commission de l'organisation pour la période 2026-2030.

"Cette triple consécration diplomatique illustre le rayonnement du Sénégal sur la scène régionale, et la pertinence d'une politique étrangère fondée sur le dialogue, le respect mutuel, la recherche du consensus et la promotion de solutions africaines aux défis africains", fait valoir le gouvernement du Sénégal.

Dakar souligne en même temps que ces décisions témoignent de la reconnaissance du rôle constant joué par notre pays dans la préservation de la stabilité régionale et le renforcement du projet d'intégration ouest-africaine.