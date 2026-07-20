Afrique: Mondial 2026 - Le bilan africain en chiffres

Le football africain a signé sa plus belle campagne en Coupe du monde. Avec dix représentants, neuf qualifiés pour les seizièmes de finale, le continent a confirmé sa montée en puissance. Retour sur les chiffres qui résument un Mondial 2026 historique pour les sélections africaines.

10 équipes qualifiées, un record historique

Jamais la Confédération africaine de football (CAF) n'avait été aussi bien représentée en Coupe du monde. Grâce au passage du tournoi à 48 équipes, dix sélections africaines ont décroché leur billet pour la phase finale.

Neuf d'entre elles ont obtenu une qualification directe : Maroc, Égypte, Sénégal, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Algérie, Tunisie, Ghana et Cap-Vert. La République démocratique du Congo a complété le contingent en validant son ticket à l'issue des barrages intercontinentaux.

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Quatre nations découvrent les huitièmes de finale

Cette édition a également marqué un tournant pour plusieurs sélections. L'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et la RD Congo ont franchi pour la première fois de leur histoire le premier tour d'un Mondial. Le Cap-Vert, de son côté, disputait tout simplement sa première Coupe du monde, devenant la plus petite nation en superficie à participer à la compétition.

90 % de qualifiés : une performance inédite

C'est sans doute le chiffre le plus marquant de cette édition. Neuf équipes africaines sur dix ont atteint les seizièmes de finale, soit un taux de qualification de 90 %, supérieur à celui de toutes les autres confédérations. Seule la Tunisie a quitté la compétition dès la phase de groupes après trois défaites contre la Suède, le Japon et les Pays-Bas.

Le Maroc confirme son statut de référence

Déjà demi-finaliste historique au Qatar en 2022, le Maroc a confirmé qu'il s'était durablement installé parmi les meilleures nations du monde. Les Lions de l'Atlas deviennent la première sélection africaine à atteindre deux quarts de finale de Coupe du monde, après avoir éliminé le Canada en huitième de finale avant de s'incliner face à la France.

Une attaque marocaine prolifique

Le parcours marocain s'est aussi distingué par son efficacité offensive. Les Lions de l'Atlas ont inscrit 10 buts en six rencontres, tout en en concédant six, affichant l'une des meilleures attaques du continent durant le tournoi.

Ismaïla Sarr, meilleur buteur africain

Auteur de quatre réalisations, l'ailier sénégalais Ismaïla Sarr termine meilleur buteur africain du Mondial 2026. Il devance le Marocain Ismaël Saibari et le Congolais Yoane Wissa, crédités de trois buts chacun. Derrière eux figurent plusieurs joueurs à deux réalisations, dont le capitaine algérien Riyad Mahrez.

Brahim Diaz établit un nouveau record

Le meneur de jeu marocain Brahim Diaz s'est illustré par sa vision du jeu. Avec quatre passes décisives, il devient le premier joueur africain à atteindre ce total lors d'une même édition de la Coupe du monde, confirmant son rôle majeur dans le parcours des Lions de l'Atlas.