Afrique: Le continent en force au Mondial 2026 - Un bilan riche en enseignements

Avec dix sélections qualifiées, soit le double de la représentation africaine lors de la Coupe du Monde Qatar 2022, l'Afrique a marqué un tournant historique au Mondial 2026. Jamais le continent n'avait compté autant de représentants sur la scène mondiale. Cette progression s'est traduite par des performances collectives encourageantes, puisque neuf des dix équipes africaines ont franchi la phase de groupes, confirmant les progrès du football continental.

Le Maroc a une nouvelle fois réalisé le meilleur parcours africain en atteignant les quarts de finale. L'Égypte, l'Algérie, la République démocratique du Congo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Afrique du Sud et le Cap-Vert ont également démontré leur capacité à rivaliser avec des adversaires de premier plan, malgré des éliminations souvent concédées sur des détails.

Des individualités qui se sont illustrées

Au-delà des performances collectives, cette édition de la Coupe du Monde a été marquée par l'éclosion et la confirmation de plusieurs talents africains. Le Sénégalais Ismaïla Sarr s'est imposé comme le meilleur buteur africain du tournoi, confirmant son efficacité et son importance dans le secteur offensif des Lions de la Teranga.

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Le Maroc a également pu compter sur plusieurs joueurs décisifs. Ismael Saibari et Azzedine Ounahi ont joué un rôle majeur dans le parcours des Lions de l'Atlas, tandis que Brahim Diaz s'est distingué par sa qualité de création. Avec quatre passes décisives, il est devenu le premier joueur africain à atteindre un tel total lors d'une même édition de la Coupe du Monde, illustrant son influence dans le jeu offensif marocain.

D'autres internationaux africains ont également marqué les esprits. Riyad Mahrez a confirmé son leadership avec l'Algérie, Yoane Wissa s'est montré décisif avec la République démocratique du Congo, tandis qu'Amad Diallo et Yan Diomandé ont incarné le renouveau offensif de la Côte d'Ivoire. Le gardien capverdien Vozinha s'est, quant à lui, illustré par plusieurs prestations de haut niveau face à des adversaires prestigieux, contribuant au remarquable parcours des Requins Bleus pour leur première participation à la compétition.

Si les représentants africains nourrissaient des ambitions encore plus élevées, leur bilan confirme une tendance de fond : le football africain continue de réduire l'écart avec les grandes puissances mondiales. Avec dix équipes qualifiées, neuf présentes en phase à élimination directe et plusieurs joueurs parmi les révélations du tournoi, la Coupe du Monde 2026 constitue une étape importante dans l'affirmation du continent sur la scène internationale et témoigne de la richesse du vivier de talents africains.

Les débats autour de l'arbitrage

Cette édition n'a toutefois pas échappé aux controverses. Plusieurs décisions arbitrales, notamment sur des situations de hors-jeu et certaines interventions de l'assistance vidéo, ont alimenté les débats tout au long de la compétition.

Certaines sélections africaines, à l'image de l'Égypte lors de son huitième de finale face à l'Argentine, ont estimé avoir été pénalisées par des décisions litigieuses. Sans remettre en cause l'intégrité du corps arbitral, ces épisodes ont relancé les discussions sur la nécessité de poursuivre les efforts visant à harmoniser l'interprétation des lois du jeu et à garantir une plus grande cohérence dans les décisions prises au plus haut niveau.

À l'heure où le football mondial poursuit son développement, de nombreux observateurs appellent la FIFA à poursuivre l'amélioration des protocoles d'arbitrage, notamment en matière d'interprétation du hors-jeu et d'utilisation de l'assistance vidéo. L'objectif est de renforcer la transparence, la cohérence et la confiance autour des décisions arbitrales afin que les performances sportives demeurent le principal facteur de réussite dans les grandes compétitions.

Malgré ces débats, le bilan global de l'Afrique reste largement positif. Cette participation record confirme la montée en puissance des sélections africaines et laisse entrevoir des perspectives encourageantes pour les prochaines échéances internationales.