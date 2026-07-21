Le Ministère des Affaires Etrangères a publié un communiqué de presse dans lequel il affirme le refus catégorique du Soudan aux sanctions unilatérales et illégales que les États-Unis ont annoncé d'imposer contre le Soudan sur la base des allégations infondées selon lesquelles les forces armées soudanaises auraient utilisé des armes chimiques.

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a également réaffirmé l'engagement du gouvernement du Soudan aux conventions internationales pertinentes, ainsi que sa disposition à continuer de coopérer avec les organisations internationales compétentes, à la tête desquelles l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.

Le communiqué a précisé que le gouvernement du Soudan avait déjà réfuté ces allégations, qui sont manquées de tout fondement, dès leur diffusion médiatique par des sources anonymes.

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Le gouvernement a affirmé qu'il continuait à s'engager pleinement aux dispositions de la Convention pour l'interdiction de l'utilisation, de la production, du stockage et de la destruction des armes chimiques, ainsi que son parfait engagement aux obligations résultant de cette convention, y compris la présentation des notifications périodiques pertinentes, et le fait de ne pas produire, posséder ou utiliser d'armes chimiques, d'autant plus qu'elle est membre du Conseil exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.

Le communiqué a indiqué que le gouvernement du Soudan s'était également engagé à coopérer et à collaborer positivement avec le gouvernement des États-Unis afin de lever toutes les incertitudes ou allégations à cet égard, en suivant les pas techniques et procéduraux nécessaires pour vérifier la véracité des accusations formulées. Les États-Unis se sont toutefois non seulement abstenus de présenter des preuves fiables, mais ils ont également ignoré tous les mécanismes et procédures techniques énoncés dans la Convention d'interdiction des armes chimiques pour publier une décision imposant des sanctions sur le Soudan.

Le communiqué a souligné que tout cela démontre que les motivations de ces sanctions sont purement politiques et n'exprime pas de réelles préoccupations concernant la prévention de l'utilisation d'armes chimiques, ce qui rappelle les précédents où les États-Unis ont utilisé des allégations d'utilisation d'armes interdites à des fins politiques qui les concernaient.

Le gouvernement a appelé les États-Unis à suivre les règles et les lois en vigueur dans de tels cas, et à les demander de remplir leurs engagements bilatéraux avec le gouvernement du Soudan en présentant les preuves qu'ils prétendent détenir dans ce dossier.