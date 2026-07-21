Soudan: De nouvelles sanctions américaines prises contre les autorités

Les États-Unis ont imposé, lundi 20 juillet, une nouvelle série de sanctions à l'encontre du gouvernement soudanais, accusé d'avoir eu recours à des armes chimiques dans sa guerre contre les forces paramilitaires. Des accusations qui datent de l'année dernière et qui avaient déjà donné lieu à un premier volet de sanctions.

Washington n'avait pas donné de détails sur le type d'armes chimiques utilisées, ni de dates, ni de lieux il y a bientôt deux ans, au moment des premières sanctions. Mais selon plusieurs médias internationaux, en septembre 2024, l'armée soudanaise a largué des barils de chlore gazeux à proximité d'une raffinerie, au nord de Khartoum, alors contrôlée par les paramilitaires. Aujourd'hui, les États-Unis sévissent à nouveau à l'égard des autorités soudanaises.

« Le gouvernement soudanais ne s'est pas conformé à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques et biologiques », indique l'administration américaine dans son communiqué. De nouvelles sanctions sont donc prises contre Khartoum.

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Celles-ci viennent renforcer les précédentes, prises il y a un an. Elles restreignent davantage l'accès du Soudan aux financement et aux exportations américaines - à l'exception de denrées alimentaires de base et d'aide humanitaire d'urgence - et interdisent aux transporteurs soudanais d'utiliser l'espace aérien américain.

Selon Washington, les exportations américaines vers le Soudan ont dépassé les 56 millions de dollars en 2024. Pour la chercheuse soudanaise Selma El-Obeid, ces sanctions n'ont qu'un impact limité, les exportations américaines vers le Soudan étant réduites. Néanmoins, elles interviennent dans un contexte où l'économie soudanaise est extrêmement fragile, précisent-elles.

Le gouvernement soudanais, quant à lui, a nié à plusieurs reprises ces accusations d'utilisation d'armes chimiques qu'il juge sans fondement, les qualifiant de « chantage politique ». Les autorités ajoutent avoir fait part de leur volonté de coopérer avec Washington pour examiner ces allégations.