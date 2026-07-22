Afrique: La FILDA favorise le commerce intra-africain au sein de la zone de libre-échange

Icolo e Bengo — La Foire internationale de l'Angola (FILDA) peut soutenir les objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) en favorisant le commerce intra-africain, a déclaré mardi le secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele Mene.

S'adressant à la presse lors de la 41e édition de la FILDA, il a souligné que la foire démontre clairement l'importante capacité de production locale de l'Angola ainsi que le niveau élevé de contenu local.

Wamkele Mene a également relevé l'existence de divers secteurs capables de soutenir la production nationale, indiquant que l'Angola est bien positionné pour exporter, contribuant ainsi à la création d'emplois et à la croissance économique.

Concernant le secteur agricole, il a mis en avant l'important potentiel de production, susceptible de contribuer à la sécurité alimentaire tant en Angola que sur l'ensemble du continent.

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Le secrétaire général de la ZLECAf a dressé un bilan positif de la FILDA, la qualifiant de foire de haut niveau répondant aux normes de qualité internationales.

« Les expositions sont très bien organisées, et les produits et services présentés témoignent d'un haut degré de développement et de professionnalisme », a-t-il reconnu.

Wamkele Mene a souligné la participation d'entreprises angolaises et étrangères, renforçant ainsi la dimension internationale de la FILDA.

Selon ce responsable, cette diversité témoigne du potentiel productif des différents secteurs économiques et offre d'excellentes opportunités d'investissement, de partenariats et de développement des entreprises.

Il a ajouté que la FILDA constitue un moteur essentiel du développement économique de l'Angola, porté par la participation d'exposants, d'entreprises et d'investisseurs.

Les organisateurs indiquent que le secteur industriel est le plus représenté à la Foire internationale de l'Angola, comptant pour 34 % des exposants, répartis entre l'industrie agroalimentaire, l'industrie manufacturière, l'industrie extractive et d'autres activités.

L'agriculture et la pêche représentent 13 % des participants, confirmant le rôle stratégique de ce secteur dans la diversification économique et le renforcement de la sécurité alimentaire.

Parallèlement, le commerce et la distribution représentent 12 % du total, contribuant au renforcement du marché intérieur et à une circulation accrue des marchandises.

Le secteur des services représente 11 % des participants, jouant un rôle fondamental dans la promotion de la compétitivité, de l'innovation et de la modernisation de l'économie nationale.