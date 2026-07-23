Afrique: La ZLECAf prévoit un volume d'échanges de 230 milliards de dollars d'ici 2027

Soyo — La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) prévoit un volume d'échanges de 230 milliards de dollars américains d'ici 2027, a déclaré mercredi à Soyo (province du Zaïre) le secrétaire général de l'organisation, Wamkele Mene.

Ce chiffre représente une augmentation de 10 milliards de dollars par rapport à 2024, a précisé le responsable lors d'une brève visite sur le chantier du futur complexe industriel d'engrais, situé dans la municipalité de Soyo.

Selon le secrétaire général de la ZLECAf, cette croissance projetée reflète la volonté politique des plus de 50 pays signataires de l'accord et souligne le rôle du secteur privé dans la dynamisation des échanges à travers le continent.

Malgré les progrès accomplis, il a attiré l'attention sur les défis liés aux infrastructures de soutien, à la logistique et aux transports ; des efforts sont en cours pour surmonter ces obstacles et remédier à la fragmentation historique des marchés observée en Afrique au cours des dernières décennies.

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Concernant l'Angola, il a salué l'engagement des autorités à mettre en oeuvre la ZLECAf, tout en insistant sur le rôle moteur du secteur privé, jugé essentiel à la réussite de ce modèle d'intégration économique.

Au cours de sa visite, Wamkele Mene a exprimé sa satisfaction quant au projet de complexe industriel d'engrais situé dans le quartier de Kintambi, soulignant qu'il devrait profiter non seulement à l'Angola, mais aussi à d'autres pays africains.

« Je salue et encourage l'initiative du groupe Opaia, qui pilote ce projet, pour sa contribution à la lutte contre l'insécurité alimentaire en Afrique et à la promotion de l'industrialisation du continent », a-t-il déclaré.

Le responsable a souligné que l'Afrique continue de dépendre des importations alimentaires et a ajouté que des projets de ce type pourraient inverser cette situation à moyen et long terme.

Baptisé Amufert, ce projet est le fruit d'un partenariat entre le groupe Opaia et Sonagás, financé par Afreximbank, pour une valeur estimée à environ 2,2 milliards de dollars américains.

L'installation utilisera du gaz naturel comme matière première principale, associé à un système de captage du dioxyde de carbone, pour produire de l'ammoniac et de l'urée granulée.

Doté d'une capacité estimée à 4 000 tonnes par jour, le complexe devrait produire environ 1,3 million de tonnes d'urée par an, destinées tant au marché intérieur qu'à l'exportation.

Le projet prévoit également la production d'engrais à base de phosphate ; des activités d'exploration à cette fin sont actuellement en cours dans la commune de Mukula (Tomboco) et dans la municipalité de Soyo.