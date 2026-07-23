Afrique: Le pays plaide pour un investissement accru en faveur des jeunes

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, a représenté le Sénégal au Sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la santé, organisé les 21 et 22 juillet 2026 à Accra, au Ghana. Cette rencontre de haut niveau a réuni les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les ministres de la Santé autour d'un objectif commun : accélérer les progrès du continent en matière de santé d'ici à 2030.

Placée sous le thème « Éliminer le VIH d'ici à 2030, mettre fin aux décès maternels évitables, lutter contre les maladies transmissibles et non transmissibles endémiques sur le continent et renforcer les systèmes de santé d'ici 2030 », la rencontre a permis aux dirigeants africains de faire le point sur les avancées enregistrées, d'identifier les défis persistants et de définir les priorités stratégiques en vue d'atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) dans le secteur de la santé d'après une publication sur la page officielle du ministère.

À l'occasion d'un panel ministériel consacré à la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente (SRMNIA), le Dr Ibrahima Sy a présenté l'expérience du Sénégal ainsi que les principales orientations de la politique nationale en faveur des adolescents, des jeunes, des femmes et des communautés.

Le ministre a insisté sur la nécessité d'investir davantage dans la jeunesse, de renforcer l'accès à des services de santé adaptés aux adolescents et aux jeunes, et de promouvoir une approche multisectorielle et participative. Il a également mis en avant les efforts entrepris par le Sénégal en matière de recrutement, de formation et de développement des compétences des ressources humaines en santé.

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