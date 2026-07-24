Afrique: Sommet extraordinaire de l'union africaine sur la santé - Le pays réaffirme son leadership dans la riposte au Vih

En marge du Sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la Santé, organisé les 21 et 22 juillet 2026 à Accra, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, accompagné de la Secrétaire exécutive du Conseil national de Lutte contre le Sida (CNLS), Dr Safiatou Thiam,a rencontré la Directrice exécutive de l'Onusida Mme Winnie Byanyima pour un échange stratégique consacré à l'avenir de la riposte au Vih/ Sida en Afrique et dans le monde. Dans un communiqué daté du jeudi 23 juillet, le Cnls renseigne que les discussions ont porté sur plusieurs enjeux majeurs notamment la transformation de l'Onusida dans le contexte de la réforme des Nations Unies, l'évolution de l'épidémie marquée par une recrudescence des nouvelles infections chez les adolescentes, les jeunes filles et les jeunes garçons ainsi que la nécessité de renforcer la souveraineté pharmaceutique du continent à travers la fabrication locale des médicaments et des produits de santé.

Sous le thème : « Éliminer le VIH d'ici à 2030, mettre fin aux décès maternels évitables, lutter contre les maladies transmissibles et non transmissibles endémiques sur le continent et renforcer les systèmes de santé d'ici 2030 », le sommet réunissait selon la source, les Chefs d'État, ministres de la Santé, partenaires techniques et financiers ainsi que les principales institutions continentales et internationales.

Ce sommet a permis d'évaluer les progrès accomplis, d'identifier les défis persistants et de définir les priorités stratégiques pour accélérer l'atteinte des Objectifs de développement durable en matière de santé», a renseigné le communiqué. Et d'ajouter : « la rencontre avec la Directrice exécutive de l'Onusida a également permis de réaffirmer l'engagement commun en faveur d'une riposte durable, équitable et résiliente face au VIH dans un contexte international marqué par la baisse des financements et la nécessité d'innover pour préserver les acquis ».

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À travers sa participation à ce Sommet et ses échanges de haut niveau avec les partenaires internationaux, le Sénégal confirme son rôle de leader en Afrique dans la lutte contre le VIH et réaffirme sa détermination à atteindre les objectifs d'élimination du sida à l'horizon 2030, tout en renforçant durablement son système de santé, conformément à l'Agenda 2063 de l'Union africaine et aux ambitions de la Couverture Sanitaire Universelle.