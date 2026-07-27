Afrique: Ouverture de la CAN féminine 2026 : L'Algérie et le Maroc démarrent en force

La Coupe d'Afrique des Nations féminine TotalEnergies 2026 a officiellement débuté ce dimanche 26 juillet au Maroc avec les deux premières rencontres du groupe A. Après une cérémonie d'ouverture marquée par la prestation de la chanteuse Karima Gouit, les premières affiches de la compétition ont tenu leurs promesses.

L'Algérie et le Maroc ont parfaitement lancé leur campagne en s'imposant respectivement face au Sénégal (2-0) et au Kenya (4-0). Grâce à ces succès, les deux sélections prennent les commandes du groupe A avant la deuxième journée.

L'Algérie maîtrise son sujet face au Sénégal

À l'Olympic Stadium de Rabat, l'Algérie a signé une victoire convaincante face au Sénégal (2-0) au terme d'une rencontre parfaitement maîtrisée.

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Les Fennecs ont rapidement ouvert le score grâce à un penalty transformé dès la 13e minute par leur capitaine, Marine Dafeur. Solides défensivement, les Algériennes ont ensuite laissé la possession aux Lionnes de la Teranga sans jamais être réellement inquiétées.

Malgré plusieurs changements offensifs en seconde période, les Sénégalaises n'ont jamais trouvé la faille. À cinq minutes du terme, Mélissa Bethi a définitivement scellé le succès algérien en concluant une belle action initiée par Lina Boussaha.

Grâce à une défense bien en place et un réalisme offensif remarquable, l'Algérie lance idéalement sa campagne continentale.

Le Maroc frappe fort d'entrée

Au stade Moulay El Hassan, le Maroc, pays hôte de la compétition, n'a laissé aucune chance au Kenya. Les joueuses de Jorge Vilda se sont imposées avec autorité (4-0), portées par une prestation offensive de grande qualité.

Dès la première période, les Lionnes de l'Atlas ont pris le contrôle de la rencontre sous l'impulsion du trio Ouzraoui–Atiq–Ibtissam Jraidi, mettant constamment la défense kényane sous pression.

Au retour des vestiaires, Ibtissam Jraidi a inscrit son deuxième but de la rencontre dès la 47e minute, scellant définitivement une victoire éclatante. Ce large succès permet au Maroc de prendre la tête du groupe A grâce à une meilleure différence de buts que l'Algérie.

Un duel au sommet en perspective

À l'issue de cette première journée, le Maroc occupe donc la première place du groupe A devant l'Algérie. Les deux équipes comptent trois points, tandis que le Sénégal est troisième devant le Kenya, toujours sans point.

Les deux vainqueurs de cette première journée se retrouveront le 30 juillet prochain dans un choc qui s'annonce décisif pour la première place du groupe. Dans l'autre rencontre, le Sénégal sera dans l'obligation de s'imposer face au Kenya afin de préserver ses chances de qualification pour les quarts de finale.

La compétition se poursuivra dès ce lundi 27 juillet avec l'entrée en lice du groupe B. L'Afrique du Sud affrontera la Tanzanie à 18h00 au stade Moulay Rachid de Casablanca, avant le duel entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso à 21h00.