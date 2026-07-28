La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé une couverture médiatique d'une envergure inédite pour la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine Maroc 2026.

Afin de répondre à la hausse significative de la demande mondiale, la CAF intègre la diffusion des matchs sur sa chaîne YouTube CAF TV dans une sélection de marchés internationaux, dont le Royaume-Uni.

La couverture globale de la CAN Féminine TotalEnergies Maroc 2026 sera également assurée comme suit :

Allemagne, Autriche et Suisse : DAZN retransmettra l'ensemble des matchs de la compétition sur tout le territoire de la région DACH.

Israël : Sport 5 diffusera une sélection de matchs, de la phase de groupes jusqu'à la finale.

Italie : Sport Italia retransmettra les demi-finales et la finale avec des commentaires en italien.

Pays-Bas : Les demi-finales et la finale seront disponibles sur les chaînes de Ziggo Sport Totaal.

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De plus amples détails concernant la couverture internationale de la TotalEnergies CAF CAN Féminine Maroc 2026 seront communiqués très prochainement.

La liste complète des marchés internationaux où le public pourra suivre la couverture de la WAFCON Maroc 2026 sur CAF TV comprend :

Amérique centrale

Mexique

Amérique du Sud

Caraïbes

Royaume-Uni

Pays nordiques (Suède, Norvège, Danemark,

Finlande)

Espagne

Portugal

Chine

Hong Kong

Japon

Corée

Viêt Nam

Turquie

Russie

Pologne

Balkans

Grèce

Sous-continent indien

Pour en savoir plus sur la TotalEnergies CAF CAN Féminine Maroc 2026, rendez-vous sur www.cafonline.com.

Renseignements complémentaires :

communications@cafonline.com