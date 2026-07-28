Afrique: La CAF annonce une couverture médiatique exceptionnelle de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine Maroc 2026, incluant la diffusion en direct sur CAF TV

27 Juillet 2026
Confederation of African Football (Egypt)

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé une couverture médiatique d'une envergure inédite pour la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine Maroc 2026.

Afin de répondre à la hausse significative de la demande mondiale, la CAF intègre la diffusion des matchs sur sa chaîne YouTube CAF TV dans une sélection de marchés internationaux, dont le Royaume-Uni.

La couverture globale de la CAN Féminine TotalEnergies Maroc 2026 sera également assurée comme suit :

  • Allemagne, Autriche et Suisse : DAZN retransmettra l'ensemble des matchs de la compétition sur tout le territoire de la région DACH.
  • Israël : Sport 5 diffusera une sélection de matchs, de la phase de groupes jusqu'à la finale.
  • Italie : Sport Italia retransmettra les demi-finales et la finale avec des commentaires en italien.
  • Pays-Bas : Les demi-finales et la finale seront disponibles sur les chaînes de Ziggo Sport Totaal.

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De plus amples détails concernant la couverture internationale de la TotalEnergies CAF CAN Féminine Maroc 2026 seront communiqués très prochainement.

La liste complète des marchés internationaux où le public pourra suivre la couverture de la WAFCON Maroc 2026 sur CAF TV comprend :

  • Amérique centrale
  • Mexique
  • Amérique du Sud
  • Caraïbes
  • Royaume-Uni
  • Pays nordiques (Suède, Norvège, Danemark,
  • Finlande)
  • Espagne
  • Portugal
  • Chine
  • Hong Kong
  • Japon
  • Corée
  • Viêt Nam
  • Turquie
  • Russie
  • Pologne
  • Balkans
  • Grèce
  • Sous-continent indien

Pour en savoir plus sur la TotalEnergies CAF CAN Féminine Maroc 2026, rendez-vous sur www.cafonline.com.

Renseignements complémentaires :

communications@cafonline.com

Lire l'article original sur CAF.

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