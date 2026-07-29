Sénégal: Grand Magal 2026 - Le Fonsis renforce son appui à Touba avec des actions en faveur de la santé et des PME

Le Fonds souverain d'investissements stratégiques (Fonsis) a annoncé un important dispositif d'accompagnement en faveur de la ville de Touba à l'approche du Grand Magal 2026, à travers des dons au Centre hospitalier national Mathlaboul Fawzaïni, un soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) locales et la présentation de projets structurants inscrits dans la vision « Sénégal 2050 ».

Le directeur général du FONSIS, Babacar Gning, a remis au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, un don de 18.000 bouteilles d'eau de la marque Aïnou destinées aux pèlerins. L'institution a également mis à la disposition du Centre hospitalier national Mathlaboul Fawzaïni un camion-citerne afin de renforcer les capacités de l'établissement en matière d'assainissement.

Selon le communiqué, les bouteilles d'eau distribuées sont produites par Touba Agro-Industrie SA, une entreprise installée à Touba-Bogo ayant bénéficié d'un financement du Fonds islamique de relance (FIR), un mécanisme doté de 20 milliards de francs CFA destiné à soutenir les PME sénégalaises viables confrontées à des difficultés économiques.

Le FONSIS souligne que cette entreprise a pu relancer ses activités grâce à ce financement et prépare désormais une nouvelle levée de fonds pour accroître ses capacités de production. D'autres entreprises de Touba, notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire et du commerce, bénéficient également de cet accompagnement.

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Dans le domaine de la santé, le Fonds rappelle avoir déjà construit et équipé, à travers sa filiale Polimed, le nouveau bâtiment du Centre hospitalier national Mathlaboul Fawzaïni dans le cadre d'un partenariat public-privé. Cet édifice de cinq niveaux regroupe notamment les services de chirurgie, de maternité et de réanimation.

Le FONSIS a profité de cette visite pour présenter au khalife général des mourides plusieurs projets structurants de la vision « Sénégal 2050 », dont le Grand Transfert d'Eau (GTE), présenté comme la première « Autoroute de l'Eau » du Sénégal.

Ce projet, confié au FONSIS par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour son financement et sa mise en oeuvre avec le secteur privé, doit relier le lac de Guiers à Touba, Thiès, Mbour et Dakar. Les travaux devraient démarrer dans les prochains mois.

À terme, cette infrastructure permettra d'alimenter en eau potable près de 11 millions de Sénégalais, d'irriguer environ 12.000 hectares de terres agricoles et de générer plus de 10.000 emplois, selon le communiqué.