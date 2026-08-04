Le Royaume du Maroc a toujours agi en partenaire « souverain, loyal et responsable » dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, a affirmé, lundi à Rabat, une source gouvernementale, soulignant que la gestion de la migration est une « responsabilité partagée » dans laquelle le Maroc a « toujours assumé sa part ».

« Le Maroc n'a jamais rien fait sous la pression, ni agi par obligation ou sous le coup du chantage », a martelé la même source, affirmant que « l'engagement et la responsabilité ont toujours été les motifs de notre action ».

Elle a, dans ce sens, soutenu que la migration est « un phénomène complexe où chacun doit assumer ses responsabilités », ajoutant que « nous assumons les nôtres pleinement ».

Et la source gouvernementale de poursuivre que cet engagement se manifeste à travers « des résultats visibles de tous, même si, parfois, on les prend pour acquis et l'on ne mesure plus l'exploit qu'ils représentent ».

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A ce propos, elle a tenu à rappeler une vérité qui a tendance à s'oublier : « Si depuis des années, le flanc ouest de la Méditerranée est le moins problématique pour l'Europe, ce n'est pas parce qu'il n'est pas prisé par les réseaux de trafic d'êtres humains, mais parce que le Maroc a mobilisé efficacement des moyens considérables - et continue de le faire à ce jour ».

Des moyens humains, techniques et financiers importants ont été mobilisés à cet effet, a-t-elle insisté.

Elle a aussi fait remarquer que la coopération entre le Maroc et le gouvernement espagnol est « exemplaire ».

Chiffres à l'appui, elle a fait savoir que 74.000 tentatives de migration clandestine ont été avortées en 2025 et 79.000 en 2024, soit près de 160.000 sur deux ans, précisant que 632 réseaux d'immigration clandestine ont été aussi démantelés en 2025 et 2024, plus de 32.000 sauvetages en mer réalisés avec succès, au cours de la même période, sachant que sur les 5 dernières années, plus de 360.000 tentatives d'immigration clandestine ont été avortées.