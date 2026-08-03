Afrique du Nord: Le Maroc utilise la carte de la migration illégale pour faire pression sur l'Espagne

LONDRES — Les autorités marocaines ont activement encouragé des milliers de personnes à franchir la frontière vers la ville espagnole de Ceuta, rapportent des médias internationaux qui soutiennent que le Makhzen utilise la carte de la migration illégale pour faire pression sur l'Espagne.

Ainsi, le journal britannique "The Telegraph" assure, sur la base d'informations fournies par des services de renseignement occidentaux, que le Maroc a facilité le passage de 60.000 migrants vers la ville espagnole de Ceuta, comme moyen de pression politique sur l'Espagne.

Le média cite également le directeur du Centre d'études arabes contemporaines de Madrid, Haizam Amirah Fernandez, qui estime que "le passage d'un aussi grand nombre de personnes depuis le Maroc vers Ceuta n'aurait pas été possible sans que les autorités marocaines n'en aient été informées à l'avance ou sans qu'elles n'aient permis à un tel phénomène de se produire".

L'ancien ambassadeur des Etats-Unis auprès des Nations unies, Zalmay Khalilzad a rappelé, quant à lui, au journal que "le Maroc a déjà utilisé auparavant les migrants comme moyen de pression pour obtenir des concessions de Madrid".

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Le journal rappelle qu'en mai 2021, pas moins de 8000 migrants illégaux sont entrés à Ceuta suite à un différend diplomatique entre Rabat et Madrid.

Environ 60.000 migrants sont arrivés à Ceuta en 48 heures, à la nage et par voie terrestre, ce qui représente un chiffre record, souligne "The Telegraph". Selon les autorités espagnoles, 67 migrants sont décédés au cours de la traversée.

De son côté, le journal américain "The New York Times", qui a récolté les témoignages de plusieurs jeunes ayant fait la traversée vers l'enclave espagnole, met en évidence l'implication directe des autorités marocaines.

Les jeunes interrogés affirment que les autorités marocaines ont ouvert la frontière de leur côté.

Ayoub, un jeune de 24 ans, a dit aux journalistes du "New York Times" que les autorités marocaines avaient tout simplement "ouvert la frontière et laissé tout le monde passer".

Youssef, 26 ans, soutient, quant à lui, avoir été encouragé par les policiers marocains à passer du côté espagnol. "Ils n'arrêtaient pas de dire : +Va par-là, va par-là+", en montrant la frontière espagnole, se souvient-il.

Mohammed, 37 ans, a déclaré avoir entendu parler, à travers les réseaux sociaux, de la possibilité de passer en Espagne. Il a ajouté que lorsqu'il s'est approché de la frontière, les policiers marocains l'avaient encouragé.

Le journal allemand "Die Welt" abonde dans le même sens, en signalant que le Maroc avait pris la décision délibérée de faciliter le passage des migrants vers le territoire espagnol.

"Die Welt" a noté que cette crise concernait l'ensemble de l'Europe, car elle révèle la fragilité du dispositif de protection des frontières de l'Union européenne.