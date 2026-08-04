Ethiopie: Le Green Legacy, un modèle de résilience climatique à l'approche de la COP32

Addis Ababa — L'Union africaine salue une initiative qui pourrait inspirer l'ensemble du continent face aux défis du changement climatique.

L'Éthiopie a organisé une vaste campagne nationale de plantation d'arbres dans le cadre de l'Initiative Green Legacy, avec pour objectif de mettreen terre 800 millions de plants en une seule journée. Cette mobilisation réunit des millions de citoyens, des responsables gouvernementaux, des institutions publiques, des organisations de la société civile et des partenaires de développement à travers toutes les régions du pays, dans le but de renforcer le couvertforestier, restaurer les terres dégradées et soutenir les efforts nationaux de lutte contre le changement climatique.

À cette occasion, le Dr Diasso Ulrich Jaques, spécialiste du changement climatique, de l'hydro météorologie, des services climatiques et des systèmes d'alerte précoce à l'Union africaine (UA), a déclaré dans un entretien accordé à l'Agence de Nouvelle Éthiopienne (ENA) que l'Initiative Green Legacy constitue une réponse concrète aux défis climatiques auxquels le continent est confronté.

Selon lui, la restauration des paysages forestiers est aujourd'hui l'un des moyens les plus efficaces pour renforcer la résilience des populations africaines face aux phénomènes climatiques extrêmes qui se multiplient sur le continent.

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Le Dr Diasso Ulrich Jaques a rappelé que l'Afrique demeure l'une des régions les plus vulnérables aux effets du changement climatique, malgré sa faible contribution aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il a souligné que les États africains continuent de plaider pour un meilleur accès aux financements climatiques, au transfert de technologies et au Fonds pour les pertes et dommages afin de renforcer les capacités d'adaptation des populations africaines.

Il a indiqué que la Commission de l'Union africaine, en collaboration avec le Groupe africain des négociateurs et plusieurs partenaires techniques, prépare activement les prochaines négociations internationales sur le climat en fournissant des données scientifiques et des informations climatiques destinées à soutenir la position commune du continent.

Le spécialiste a également expliqué que les institutions africaines sont actuellement mobilisées autour des préparatifs de la COP31, prévue en novembre prochain. Selon lui, cette conférence permettra de consolider les positions africaines avant que les préparatifs de la COP32, que l'Éthiopie accueillera, ne s'intensifient davantage.

« Après la COP31, les efforts seront encore renforcés afin que la COP32 soit une réussite, non seulement pour l'Éthiopie, mais également pour l'ensemble du continent africain », a-t-il affirmé.

Le Dr Diasso Ulrich Jaques a également mis en avantles résultats du récent Forum africain sur l'économie bleue, tenu à Luanda, en Angola. Il a indiqué que les participants ont adopté une feuille de route et une déclaration appelant à renforcer la protection des océans, des rivières et des autres ressources en eau, à lutter contre la pollution et à préserver les écosystèmes marins afin de promouvoir un développement durable sur le continent.

Selon lui, les discussions ont également porté sur le renforcement de la résilience des populations face aux inondations, aux sécheresses et aux autres phénomènes climatiques extrêmes, notamment à travers le développement des systèmes d'alerte précoce, la réduction des risques de catastrophe et une coopération régionale accrue.

Il a ajouté que l'économie bleue constitue également un levier stratégique pour l'intégration africaine, y compris pour les pays sans littoral comme l'Éthiopie, dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Évoquant l'Initiative Green Legacy, le spécialiste l'aqualifiée de « très belle initiative », soulignant que les arbres jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Les recherches scientifiques montrent, a-t-il expliqué, que le reboisement améliorela qualité de l'air, favorise les précipitations, réduit les températures, protège les sols et contribue à la restauration des écosystèmes.

Le responsable de l'Union africaine a également rappelé que les épisodes liés au phénomène El Niño, ainsi que les sécheresses prolongées, les inondations et d'autres événements météorologiques extrêmes, affectent de plus en plus les populations africaines. Selon lui, des initiatives comme le Green Legacy contribuent à restaurer les écosystèmes, améliorer la disponibilité de l'eau et renforcer la résilience des communautés face aux effets du changement climatique.

Le Dr Diasso Ulrich Jaques a estimé que le Green Legacy ne devrait pas rester une initiative isolée. Il a encouragé les autres pays africains à intensifier leurs propres programmes de reboisement afin de créer un impact environnemental à l'échelle continentale.

Il a toutefois insisté sur le fait que le succès d'une campagne de reboisement ne dépend pas uniquement du nombre d'arbres plantés, mais aussi de leur entretien. « Il faut s'assurer que ces arbres survivent », a-t-il déclaré, appelant à un meilleur suivi des plantations afin de garantir leur croissance et des bénéfices durables pour les générations futures.