Ethiopie: Le président Taye souligne les avantages considérables de l'initiative « Green Legacy »

Addis Ababa — « L'initiative "Green Legacy" de l'Éthiopie constitue une action historique visant à protéger l'environnement, à atténuer les effets du changement climatique et à améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs à travers tout le pays », a déclaré le président Taye Atske Selassie.

Le président, accompagné de membres de son équipe, a participé aujourd'hui à la campagne de plantation d'arbres organisée dans le cadre du projet Chaka, à Addis-Abeba.

Cette campagne, qui vise à planter 800 millions de jeunes arbres en une journée, s'inscrit dans le cadre d'un effort national plus large destiné à accélérer le reboisement et à soutenir la restauration environnementale à long terme.

S'exprimant lors de cet événement, le président Atske Selassie a souligné que l'extension du couvert forestier permettra de restaurer les bassins versants, de renforcer les ressources en eau et de garantir l'approvisionnement en eau des communautés des régions en aval.

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Il a ajouté que les hauts plateaux éthiopiens sont à l'origine de nombreux cours d'eau et que l'intensification de la plantation d'arbres contribuerait à améliorer la rétention d'eau et la diffusion des ressources hydriques.

Au-delà de la plantation d'arbres, l'initiative « Green Legacy » met également l'accent sur les jeunes plants destinés à la production alimentaire, a déclaré le président Atske Selassie, précisant que cette approche permet non seulement de restaurer les écosystèmes, mais aussi de renforcer la sécurité alimentaire et de transformer les moyens de subsistance des agriculteurs.

Il a en outre souligné l'importance des efforts menés par les dirigeants pour inverser les dégradations environnementales, en collaborant avec les communautés afin de pérenniser les acquis à long terme.

Des millions d'Éthiopiens participent à la vaste campagne qui se déroule aujourd'hui -- une action environnementale collective rarement égalée à l'échelle mondiale.