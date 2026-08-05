Afrique: CAN féminine - La Côte d'Ivoire affrontera l'Algérie et le Maroc fera face à l'Afrique du Sud en quarts

Lors de la dernière journée du groupe B mardi 5 août, la Côte d'Ivoire a gagné contre la Tanzanie (2-1), et l'Afrique du Sud a battu le Burkina Faso (1-0). La première rencontrera l'Algérie en quarts de finale tandis que les Sud-Africaines seront face au Maroc.

La Côte d'Ivoire a sécurisé la première place du groupe B en venant à bout de la Tanzanie (2-1). Avant la pause, l'Ivoirienne Nsira Ouédraogo a inscrit son quatrième but depuis le début de la compétition (44e). En seconde période, Inès Konan a transformé un penalty (68e), permettant à la Côte d'Ivoire de boucler cette phase de groupes invaincue. La Tanzanie a réduit le score sur penalty (90e + 9). La Côte d'Ivoire fera face à l'Algérie, 2e du groupe A, samedi 8 août en quarts de finale au Stade Moulay Rachid de Casablanca.

Avec un seul point avant le coup d'envoi, les Sud-Africaines ont réussi leur mission en s'imposant face au Burkina Faso. Thembi Kgatlana a inscrit son deuxième but du tournoi et envoyé son équipe en quarts de finale. les Banyana Banyana qui sont progressivement montées en puissance durant le tournoi, affronteront le Maroc en quarts samedi 8 août au Stade Moulay El Hassan de Rabat. Ce sera une revanche pour les Lionnes de l'Atlas battues en finale par les Sud-Africaines lors de l'édition 2022.

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Au micro de RFI, Thembi Kgatlana, élue Femme du match, est déjà tournée vers sa prochaine rencontre.

« Je suis très impatiente de disputer ce match, car il y a une qualification pour la Coupe du monde en jeu, ce qui rend le match intéressant. Tout le monde va vouloir le regarder », a-t-elle indiqué.