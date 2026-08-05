Afrique: La Côte d'Ivoire domine la Tanzanie et s'offre la première place du Groupe B

La Côte d’Ivoire domine la Tanzanie et s’offre la première place du Groupe B

De retour sur la scène continentale après douze ans d'absence, la Côte d'Ivoire poursuit son remarquable parcours. Les Éléphantes ont dominé la Tanzanie (2-1), mardi soir à Casablanca, pour terminer en tête du Groupe B de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, Maroc 2026 et décrocher leur billet pour les quarts de finale.

La Côte d'Ivoire continue d'impressionner. Solides, réalistes et parfaitement maîtrisées, les joueuses de Reynald Pedros se sont imposées face à la Tanzanie (2-1), mardi soir au stade Larbi Zaouli de Casablanca, validant ainsi la première place du Groupe B avec sept points en trois rencontres.

Les Éléphantes, déjà convaincantes lors de leurs deux premières sorties, ont fait la différence grâce à Nsira Ouedraogo juste avant la pause (44e), avant qu'Inès Konan ne double la mise sur penalty (68e). La réduction du score de Diana Msewa, également sur penalty dans les ultimes secondes du temps additionnel (90e+9), n'aura changé ni l'issue du match ni le destin des Tanzaniennes.

Grâce à ce succès, la Côte d'Ivoire boucle la phase de groupes invaincue avec deux victoires et un nul. Dans l'autre rencontre du groupe, l'Afrique du Sud a dominé le Burkina Faso (1-0) pour s'emparer de la deuxième place qualificative. La Tanzanie et le Burkina Faso quittent ainsi la compétition avec trois points chacun.

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Ouedraogo débloque la situation

La Tanzanie abordait cette ultime journée avec l'obligation de s'imposer pour poursuivre l'aventure. Les Twiga Stars devaient toutefois composer sans Hasnath Ubamba, suspendue après son expulsion face au Burkina Faso.

Après une première période longtemps équilibrée, les Ivoiriennes ont fini par faire parler leur efficacité. À une minute de la pause, Inès Konan, très en vue depuis le début du tournoi, a parfaitement servi Nsira Ouedraogo, qui n'a laissé aucune chance à la gardienne adverse pour ouvrir le score (44e).

Un avantage précieux qui récompensait la maîtrise affichée par les Éléphantes dans les temps forts de la rencontre.

Konan confirme la supériorité ivoirienne

Au retour des vestiaires, la Tanzanie a tenté de réagir en apportant du sang neuf, mais la Côte d'Ivoire est restée fidèle à son plan de jeu, sans jamais perdre le contrôle.

À la 68e minute, Inès Konan a définitivement fait basculer la rencontre en transformant avec sang-froid un penalty, inscrivant son deuxième but dans cette phase de groupes.

Cette réalisation est venue récompenser une nouvelle prestation de haut niveau de l'attaquante ivoirienne, devenue l'une des principales armes offensives de son équipe.

Après leur large succès contre le Burkina Faso (4-1) puis leur nul spectaculaire face à l'Afrique du Sud (2-2), les Éléphantes confirmaient ainsi leur excellent début de compétition.

Une réaction tanzanienne trop tardive

Les Tanzaniennes n'ont pourtant jamais renoncé. Elles ont continué à pousser jusqu'au bout et ont fini par être récompensées au neuvième minute du temps additionnel.

Diana Msewa a transformé un penalty pour réduire l'écart (90e+9), mais il était déjà trop tard pour espérer arracher l'égalisation.

Si les Twiga Stars quittent la compétition, elles peuvent retenir plusieurs motifs de satisfaction, notamment leur première victoire historique dans la compétition face à l'Afrique du Sud et le fait d'avoir trouvé le chemin des filets lors de chacune de leurs trois rencontres. Il leur aura toutefois manqué un dernier exploit pour devenir seulement la deuxième sélection d'Afrique de l'Est à atteindre les quarts de finale.

Des Éléphantes qui montent en puissance

Douze ans après leur dernière apparition à la CAN Féminine, les Ivoiriennes signent un retour particulièrement convaincant.

Avec deux victoires, un match nul, huit buts inscrits et sept points récoltés, elles terminent en tête du Groupe B et abordent désormais les quarts de finale avec le plein de confiance.

Portée par une attaque inspirée, une grande discipline tactique et un collectif de plus en plus solide, la Côte d'Ivoire s'affirme comme l'une des belles révélations de cette TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, Maroc 2026.

Les Éléphantes affronteront l'Algérie, le 8 août à Casablanca.