Sénégal: Banque mondiale - 340 milliards de FCFA pour soutenir les priorités du pays

La Banque mondiale va mobiliser 340 milliards de francs CFA pour financer des projets prioritaires au Sénégal, notamment dans les secteurs de l'agriculture, des transports ainsi que du renforcement de la résilience des jeunes et des femmes, a annoncé la présidence de la République à l'issue d'une audience accordée, mercredi, par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, au vice-président de l'institution pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana.

Selon la même source, cette enveloppe s'inscrit dans le cadre d'un renforcement du partenariat entre le Sénégal et le Groupe de la Banque mondiale, qui a également confirmé un appui budgétaire direct à l'État ainsi que l'élargissement des financements adossés aux résultats.

La présidence souligne que ces décisions traduisent la confiance de l'institution financière dans les réformes engagées par les autorités sénégalaises et dans la trajectoire de développement du pays.

Les priorités définies par les deux parties concernent l'énergie, avec la réduction des coûts et l'accélération de la transition vers le solaire, l'agriculture à travers un programme de résilience au service de la souveraineté alimentaire, ainsi que l'amélioration du climat des affaires afin d'encourager l'investissement privé.

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Le partenariat porte également sur la modernisation des finances publiques et le renforcement de la gouvernance, considérés comme des leviers essentiels de la transformation économique.

Le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Diagana ont, enfin, évoqué les contours d'un nouveau cadre de partenariat appelé à structurer la coopération entre le Sénégal et la Banque mondiale au cours des dix prochaines années, en cohérence avec les ambitions de la Vision Sénégal 2050.