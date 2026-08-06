Sénégal: La Banque mondiale accorde un financement de 340 milliards FCFA pour accompagner l'Etat

Dakar — La Banque mondiale a accordé un financement de 340 milliards de francs CFA à l'Etat du Sénégal destinés notamment à financer certains secteurs de développement tels que l'agriculture, les transports et le renforcement de la résilience des jeunes et des femmes, a appris l'APS de source officielle.

"Le Groupe de la Banque mondiale confirme un appui budgétaire direct à l'État du Sénégal. Il élargit les financements adossés aux résultats (...) ces orientations s'accompagnent de moyens nouveaux, avec 340 milliards de francs CFA de financements destinés à l'agriculture, aux transports et au renforcement de la résilience des jeunes et des femmes", rapporte la présidence de la République.

Cette annonce a été faite lors d'une audience que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a accordée mercredi à Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

"Ce n'est pas seulement le volume de la coopération" entre la Banquet et l'Etat du Sénégal qui "progresse" mais c'est "sa nature même qui évolue", a souligné la présidence sénégalaise.

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Elle estime que "cette décision mesure la crédibilité des réformes conduites par le Sénégal et la confiance placée dans sa trajectoire".

"Les priorités arrêtées ensemble portent d'abord sur l'énergie, avec la réduction des coûts et l'accélération de la transition solaire", insiste la même source.

L'accent sera également mis sur l'agriculture, à travers un programme de résilience au service de la souveraineté alimentaire, ainsi que le climat des affaires, "afin de faire du Sénégal une destination sûre de l'investissement privé".

La Banque mondiale et l'Etat du Sénégal ont convenu que la modernisation des finances publiques et de la gouvernance demeure au coeur de l'accompagnement.

"Les échanges ont enfin porté sur les contours d'un cadre de partenariat appelé à structurer la coopération pour les dix prochaines années, un horizon long, à la mesure des transformations engagées", renseigne le texte publié sur la page Facebook de la présidence de la République.