Afrique: CAN féminine 2026 - Le Nigeria et la Zambie rejoignent les quarts de finale

6 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Nigeria, champion d'Afrique en titre, a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2026 en infligeant une lourde défaite à l'Égypte (6-2), mercredi, lors de la troisième et dernière journée du groupe C.

Les Super Falcons ont rapidement pris les commandes grâce à un penalty transformé par Oshoala (21e), avant que Monday n'inscrive un doublé éclair (45e+2, 45e+2).

L'Égypte a réduit l'écart sur penalty par Ghazi (45e+10), mais le Nigeria a poursuivi son festival offensif après la pause avec des réalisations de Kanu (57e), Ucheibe (81e), Ajibade (90e+1, sp) et Omewa (90e+9). Les Égyptiennes ont marqué leur second but par Ghazi (84e).

Dans l'autre rencontre du groupe, la Zambie a renversé le Malawi (2-1) pour décrocher également sa qualification. Les Malawites avaient pourtant ouvert le score dès la 2e mn par Banda, avant que Chilufya (37e) puis Chawinga (72e) ne permettent aux Copper Queens de s'imposer.

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À l'issue de cette troisième journée, le Malawi, le Nigeria et la Zambie terminent tous avec six points.

Le classement final est toutefois départagé selon les critères de confrontation directe prévus par le règlement, le Malawi prenant la première place devant le Nigeria et la Zambie, tandis que l'Égypte quitte la compétition sans le moindre point.

La compétition se poursuivra jeudi avec les rencontres de la troisième et dernière journée du groupe D.

Le Cap-Vert, lanterne rouge de la poule, défiera le Cameroun, leader du groupe, à partir de 20h00 GMT au stade Mohammed V de Casablanca. Au même moment, le Mali, troisième avec trois points, sera opposé au Ghana, deuxième, dans un match décisif pour la qualification aux quarts de finale.

Le Sénégal a quitté la compétition après avoir terminé à la troisième place du groupe A, derrière le Maroc et l'Algérie, tous deux qualifiés pour les quarts de finale.

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