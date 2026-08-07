Le Cameroun termine en tête, le Cap-Vert s'offre un point historique

Dakar — Les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2026 opposeront la Côte d'Ivoire au Cameroun, le Maroc à l'Afrique du Sud, le Nigeria à l'Algérie et le Malawi au Ghana, à l'issue de la phase de groupes achevée jeudi avec les qualifications du Cameroun et du Ghana.

Le Cameroun et le Ghana ont décroché jeudi les deux derniers tickets pour les quarts de finale de la compétition, à l'issue de la troisième et dernière journée du groupe D.

Le Cameroun, déjà assuré de sa qualification avant cette ultime journée, a conforté sa première place en faisant match nul (1-1) face au Cap-Vert. Les Lionnes indomptables terminent en tête de leur groupe avec sept points.

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Le Ghana a validé le second billet en obtenant également un nul (1-1) contre le Mali. Les Black Queens ont ouvert le score par Evelyn Badu (45e+3), avant l'égalisation de Kadiatou Diabaté (50e) pour les Maliennes.

Avec quatre points, les Ghanéennes terminent deuxièmes grâce à une meilleure différence de buts que le Mali, éliminé.

À l'issue de la phase de groupes, les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale sont l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Malawi, le Maroc et le Nigeria.

Le Sénégal a quitté la compétition après avoir terminé à la troisième place du groupe A, derrière le Maroc et l'Algérie, tous deux qualifiés pour les quarts de finale.

Le programme des quarts de finale :

Samedi

17h GMT : Côte d'Ivoire - Cameroun à Casablanca

20h GMT : Maroc - Afrique du Sud à Rabat

Dimanche