Ce mercredi 5 août 2026, à la Cité de l'Union Africaine, le Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une importante réunion de crise sur la persistance de la maladie à virus Ebola - souche Bundibugyo, en présence du Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, du

Directeur du Centre Africain de prévention des maladies infectieuses (CDC Africa ), Dr Jean Kaseya, de la Première ministre, Judith Suminwa, accompagnée de quelques membres du gouvernement impliqués dans la riposte.

Après près de deux heures d'analyse de la situation, tous ont reconnu que les contaminations, pour la plupart, se font au moment des enterrements.

Tout en saluant les efforts fournis par le gouvernement de la République, le DG de l'OMS a préconisé l'implication des communautés dans la sensibilisation communautaire avec l'implication des leaders religieux, des chefs traditionnels, des groupes des jeunes et autres acteurs sociaux.

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« L'engagement communautaire permettra de lutter efficacement contre la maladie à virus Ebola », a dit le Dr Tedros.

L'OMS et le CDC Africa ont réitéré leur soutien au leadership du gouvernement congolais.

Pour l'Organisation mondiale de la santé, la nouvelle stratégie de lutte doit prendre en compte la sensibilisation communautaire, la protection du personnel de santé et la surveillance pour éviter que les patients meurent dans des maisons plutôt que dans des centres médicaux.