Nigeria: Une interview télévisée du cardinal d'Abuja provoque l'ire du président Bola Tinubu

L'entretien, dans lequel le cardinal John Onaiyekan révèle la teneur d'une récente rencontre entre le chef de l'État et une délégation de dignitaires catholiques, a été très mal reçu par la présidence qui a vivement dénoncé une telle prise de parole publique. L'affaire suscite désormais aussi d'importants débats parmi les candidats à l'élection présidentielle de janvier prochain.

Une vive polémique s'est emparée des débats entre les candidats à la prochaine présidentielle nigériane depuis que l'archevêque émérite d'Abuja a rendu public la teneur des échanges entre le président Bola Tinubu et une délégation de dignitaires catholiques composée d'une quinzaine de membres de la Conférence des évêques du Nigeria qu'il a accueillie, le 28 juillet dernier, à sa résidence d'Aso Rock.

Dans une interview télévisée, le cardinal John Onaiyekan s'est notamment fait l'écho des inquiétudes des représentants catholiques à propos de la situation dans laquelle se trouve actuellement le pays.

Le religieux a en particulier expliqué que les évêques avaient tenté d'alerter le chef de l'État sur la situation économique et sécuritaire très difficile du Nigeria, mais que celui-ci avait fait la sourde oreille. « Il n'avait pas l'air très content », a relevé le cardinal avant d'ajouter : « Nous savions bien que nos déclarations étaient un peu différentes des informations que son entourage lui communique habituellement ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des déclarations jugées « répréhensibles » par la présidence

Selon le cardinal, la conférence des évêques a également fait part au président de ses préoccupations à propos du paysage politique de plus en plus verrouillé et du risque que le Nigeria ne devienne « un pays à parti unique », plaidant au passage pour « une refonte du système électoral afin de garantir des élections libres et crédibles ».

Mal reçues par la présidence qui a vivement dénoncé une telle prise de parole publique, ces déclarations ne lui ont pas du tout plu, à tel point qu'elle les a jugées « répréhensibles », certains pontes du parti majoritaire allant ensuite jusqu'à suggérer que le cardinal soutenait activement l'opposition.

À l'inverse, d'autres voix se sont élevées pour prendre la défense de John Onaiyekan, estimant que ces attaques étaient typiques d'une présidence qui ne supporte pas la critique.