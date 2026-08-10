Le Sénat américain a donné un signal très favorable à Maurice et aux autres pays africains bénéficiaires de l'AGOA.

Le dossier AGOA franchit une étape importante à Washington. Le Sénat américain a adopté, par 90 voix contre 6, le texte H.R. 6500 qui prévoit la prolongation de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA) jusqu'à fin décembre 2028, sans modification des conditions actuelles.

L'information a été confirmée hier par Maurice Vigier de La Tour, directeur de la Mauritius-US Business Association (MUSBA) et de l'American Chamber of Trade (ACT), ainsi que par Paul Ryberg, de la MUSBA.

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Pour Maurice, l'un des principaux enjeux réside dans le maintien du Third country fabric (TCF), une disposition particulièrement importante pour l'industrie du textile et de l'habillement. Le texte adopté par le Sénat maintient cette disposition sans changement des conditions existantes.

Le vote de 90 contre 6 est considéré comme un signal politique particulièrement encourageant pour Maurice, mais également pour Madagascar et les autres pays d'Afrique subsaharienne bénéficiant du régime préférentiel américain.

Le processus législatif n'est toutefois pas encore arrivé à son terme. Le texte doit maintenant être examiné par la Chambre des représentants. Celle-ci étant actuellement en congé parlementaire, elle ne devrait reprendre ses travaux que durant la première semaine de septembre.

En attendant, les représentants du secteur privé mauricien poursuivent leur campagne de lobbying à Washington afin de soutenir l'adoption définitive de H.R. 6500.

Pour Maurice, l'enjeu dépasse largement une simple prorogation technique. L'accès préférentiel au marché américain constitue depuis plus de deux décennies un atout majeur pour le secteur de l'habillement, qui fait face à une concurrence internationale accrue et à une profonde recomposition des chaînes d'approvisionnement.

Le vote du Sénat constitue ainsi une première victoire, mais le dernier mot reviendra à la Chambre des représentants. Le maintien de l'AGOA jusqu'en 2028 permettrait aux opérateurs mauriciens de disposer d'une visibilité supplémentaire pour leurs investissements et leurs stratégies d'exportation vers le marché américain.