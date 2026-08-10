Ile Maurice: Maurice regarde vers la Maison-Blanche

Après le récent vote historique de 90-6 au Sénat, la prolongation jusqu'en 2028 se rapproche, mais la Chambre des représentants doit encore se prononcer. Le dossier de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA) a franchi une étape majeure à Washington, DC. Le Sénat a adopté, par 90 voix contre 6, le texte H.R. 6500, qui prévoit de prolonger le régime préférentiel accordé aux pays d'Afrique subsaharienne jusqu'à fin décembre 2028, sans modifier les conditions actuelles.

Pour Maurice, ce vote constitue un signal particulièrement favorable. Il laisse entrevoir une prolongation de l'accès préférentiel au marché américain, alors que le secteur textile et de l'habillement mauricien évolue dans un environnement international de plus en plus concurrentiel. L'information a du reste été accueillie avec enthousiasme par Maurice Vigier de Latour, directeur de la Mauritius-US Business Association (MUSBA) et de l'African Coalition for Trade (ACT), ainsi que par Paul Ryberg, de la MUSBA.

L'un des principaux enjeux pour Maurice concerne le maintien du régime du Third Country Fabric (TCF), une disposition essentielle pour l'industrie textile et de l'habillement. Le mécanisme permet aux bénéficiaires de l'AGOA, sous certaines conditions, d'utiliser des tissus provenant de pays tiers pour confectionner des vêtements destinés au marché américain tout en bénéficiant des préférences prévues par l'accord. Le texte adopté par le Sénat ne modifie pas les conditions actuelles du TCF. C'est un élément particulièrement important pour Maurice, qui a fait du maintien de cet avantage un enjeu majeur de ses démarches auprès des décideurs américains.

Le vote de 90-6 est également révélateur du large soutien politique dont bénéficie, à ce stade, la prolongation de l'AGOA. Il concerne Maurice, mais aussi Madagascar et les autres pays d'Afrique subsaharienne qui dépendent de ce régime préférentiel pour une partie de leurs exportations vers les États-Unis. Mais la prudence reste de mise. Le processus législatif américain n'est pas encore arrivé à son terme. Le texte doit maintenant être examiné par la Chambre des représentants. Celle-ci étant actuellement en congé parlementaire, la reprise de ses travaux est attendue au début de septembre.

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L'objectif des défenseurs de l'AGOA est désormais de maintenir la dynamique créée par le vote du Sénat et de faire adopter le H.R. 6500 par la Chambre avant les élections de mi-mandat. Ce n'est qu'après l'achèvement du processus législatif que le texte pourra parvenir à l'étape présidentielle. Et au bout du processus, les regards mauriciens se tourneront vers la Maison-Blanche.