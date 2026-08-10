Le 18 août prochain, à 11h30 heure de Los Angeles (18h30 GMT), une plaque de plus rejoindra les 2 853 déjà scellées dans le trottoir du Hollywood Boulevard. Mais celle-ci aura une saveur particulière : ce sera la 2 854e étoile du Walk of Fame, et elle portera le nom d'Angélique Kidjo, faisant d'elle la première musicienne africaine et la première artiste noire africaine à recevoir cet honneur.

La cérémonie se tiendra au 7011 Hollywood Boulevard, juste en face de l'historique Hollywood Roosevelt Hotel. À ses côtés pour l'occasion : l'acteur Willem Dafoe, quatre fois nommé aux Oscars, et Harvey Mason Jr., patron de la Recording Academy. Kidjo recevra son étoile dans la catégorie « Enregistrement musical (Recording)».

Une diva, quatre décennies, cinq Grammy

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Née au Bénin, la chanteuse a quitté son pays en 1983 pour s'installer à Paris, fuyant selon ses propres mots l'oppression du régime communiste alors en place. Elle confiait en 2023 à la BBC avoir compris, dès l'arrivée de ce régime, que la liberté dont on jouit peut être arrachée en une seconde.

Depuis, elle a construit une carrière pleine de variété : afropop, jazz, funk, musiques du monde et musiques du monde, ponctuée de cinq Grammy Awards. Seize albums, quatre décennies de scène, et une liste de collaborateurs qui dit à elle seule l'ampleur de son influence : Burna Boy, Philip Glass, Sting ou encore Alicia Keys.

Pour la productrice du Walk of Fame, Ana Martinez, l'hommage rendu va bien au-delà de la carrière d'une seule femme : « Le talent artistique exceptionnel et l'influence mondiale d'Angélique Kidjo ont inspiré des publics de toutes les générations et de tous les continents », a-t-elle déclaré, saluant en elle la première artiste africaine à recevoir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, en reconnaissance de sa remarquable contribution à la musique et à la culture à travers le monde.

Une nuance qui compte

Le titre de « première africaine » mérite d'être précisé : Kidjo est la première Africaine noire à recevoir cette distinction. Le continent africain était déjà représenté sur le Walk of Fame depuis 2005 par l'actrice sud-africaine blanche Charlize Theron. Kidjo rejoint ainsi Charlize Theron, actrice sud-africaine blanche, pour représenter l'Afrique sur le Walk of Fame, une promenade qui compte plus de 2 700 étoiles au total.

Une consécration au bon moment

L'annonce tombe alors que Kidjo vient de sortir un nouvel album, HOPE!!, avec des featurings signés Pharrell Williams, Nile Rodgers ou encore Quavo ; signe que l'artiste, à 64 ans, continue d'avancer plutôt que de se reposer sur ses acquis.

Au-delà de la musique, Kidjo est aussi connue pour son engagement : ambassadrice de l'UNICEF et d'Oxfam, elle dirige la Fondation Batonga, dédiée à l'éducation des jeunes filles en Afrique. C'est peut-être ce mélange-là (l'artiste et la militante) qui donne à cette étoile hollywoodienne un poids qui dépasse le strict cadre du show-business : un symbole planté au coeur de Los Angeles, mais qui appartient, comme le dit Ana Martinez, à tout un continent.