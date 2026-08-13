Afrique: Le Cameroun et le Malawi, affiche de la finale de la CAN féminine 2026

Les sœurs Chawinga ont une nouvelle fois été décisives : Tabitha et Temwa ont inscrit à elles deux les trois buts qui ont permis au Malawi de se qualifier pour la première finale de la CAN féminine de son histoire.

Dakar — Le Cameroun et le Malawi vont s'affronter en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2026, dimanche à 19h GMT à Rabat, à l'issue des demi-finales disputées mercredi.

Le Cameroun a éliminé le Maroc aux tirs au but (3-1). La demi-finale, indécise jusqu'au bout, s'est terminée sur un score de 0-0 à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation.

Dans l'autre demi-finale, le Malawi a battu l'Algérie (3-1), grâce notamment aux soeurs Chawinga. L'aînée, Tabitha (30 ans), a inscrit un doublé (33e et 76e) portant son total à quatre réalisations dans le tournoi.

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Sa cadette, Temwa, a marqué le deuxième but peu avant la mi-temps (45e+1). Elle compte désormais cinq buts dans cette CAN et a également délivré deux passes décisives.

Adjabi a réduit l'écart pour les Algériennes à la 60e minute.

Les deux équipes ont évolué à dix après les expulsions de Morgane Belkhiter (Algérie), à la 23e minute, et de Rose Radzere (Malawi), dans le temps additionnel de la première période (45e+8).

Pour leur première participation à une phase finale de la CAN féminine, les Malawites ont atteint la finale, où elles affronteront le Cameroun, qui disputera sa quatrième finale après celles de 2004, 2014 et 2016. Les Camerounaises n'ont encore jamais remporté la compétition.

Le Maroc et l'Algérie disputeront ainsi le match pour la troisième place, samedi à 17h GMT, au Stade olympique de Rabat.