Afrique: CAN féminine 2026 - Le Cameroun s'offre la finale face au Maroc, pays hôte

Les sœurs Chawinga ont une nouvelle fois été décisives : Tabitha et Temwa ont inscrit à elles deux les trois buts qui ont permis au Malawi de se qualifier pour la première finale de la CAN féminine de son histoire.

Après deux échecs consécutifs en finale, le Maroc a été éliminé dès les demi-finales par le Cameroun lors de la séance de tirs au but (0-0, 3 tab à 1). Les Camerounaises affronteront le Malawi, tombeur de l'Algérie (3-1) quelques heures plus tôt, dimanche 16 août pour le titre.

Quelle équipe allait rejoindre le Malawi en finale ? C'était la grande question. Après avoir été éliminé en quarts de finale en 2022, manqué la phase finale l'an dernier, le Cameroun avait l'occasion de se qualifier pour une nouvelle finale de la CAN féminine, la quatrième de son histoire, après celles de 2004, 2014 et 2016. Mais il fallait passer l'obstacle des Marocaines, qui jouaient à domicile.

Michaely Bihina, star de la soirée

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les Camerounaises qui ont renvoyé le tenant du titre, le Nigeria, à la maison, n'ont pas réussi à mettre le Maroc sur la touche dans le temps réglementaire. Moins dominant que prévu, le Maroc a dû attendre les tirs au but pour espérer filer en finale. Les Lionnes de l'Atlas avaient en tête qu'elles avaient déjà remporté deux dernières demi-finales de CAN de cette façon.

À l'inverse, le Cameroun avait pris part à trois séances de tirs au but à la CAN et les a toutes perdues en 1998, 2008 et 2018. Contre toute attente, ce sont les Camerounaises qui ont mis en échec les Marocaines dans cette séance de tirs au but. Maéva Nyadjou a envoyé le Cameroun en finale en s'imposant 3-1 aux tirs au but.

Les Lionnes indomptables seront donc logiquement favorites face au Malawi, qui a atteint la finale pour sa toute première participation à une phase finale de CAN.

Quant au Maroc, sept mois après la finale de la CAN masculine, il ne s'offrira pas une nouvelle finale continentale à domicile, et pourra regretter longtemps d'avoir laisser filer sa chance en demi-finale, notamment en manquant un pénalty à la 118e minute, à deux minutes de la fin des prolongations.

Mais il aurait fallu pour cela battre l'héroïne de la soirée, la gardienne camerounaise Michaely Bihina. Non contente d'avoir arrêté le pénalty de Fatima Tagnaout, qui avait la qualification au bout du pied, elle a sorti trois tirs au but pendant la séance décisive, écoeurant les tireuses marocaines.