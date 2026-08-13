Afrique Australe: La SADC analyse les défis de l'intégration régionale

Luanda — La session ordinaire du Conseil des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) s'est ouverte ce mercredi à Durban, en Afrique du Sud, avec un ordre du jour axé sur l'intégration régionale, le développement durable, la paix et la sécurité.

Une délégation angolaise, conduite par le ministre des Relations Extérieures, Téte António, participe à cette réunion, qui précède le 46e Sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, prévu le 17 août.

Selon un communiqué du ministère des Relations Extérieures, la séance a débuté par un discours de bienvenue du secrétaire exécutif de la SADC, Elias Mpedi Magosi, suivi de la passation de la présidence du Conseil des ministres.

Le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères et du Commerce international, Amon Murwira, a cédé la présidence au ministre sud-africain des Relations internationales et de la Coopération.

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Les ministres des États membres discutent de questions stratégiques pour l'approfondissement de l'intégration régionale et le développement durable en Afrique australe, en mettant l'accent sur l'industrialisation, la transformation économique, les infrastructures, l'agriculture et la valorisation des ressources minérales critiques.

La sécurité alimentaire et nutritionnelle, la préparation et la réponse aux catastrophes, ainsi que le renforcement de la résilience des pays de la région face aux défis climatiques et socio-économiques figurent également parmi les priorités à l'ordre du jour.

Dans le domaine de l'intégration régionale, la réunion aborde les questions liées à l'énergie, aux transports, au développement des infrastructures et à la connectivité, en vue de renforcer l'intégration économique entre les États membres.

Les ministres analysent également l'impact de l'actualité géopolitique internationale sur la région, notamment ses conséquences sur la paix, la sécurité, la stabilité et le développement en Afrique australe.

Un autre volet des travaux porte sur le suivi de la mise en oeuvre des décisions de la SADC et des programmes et projets régionaux visant à accélérer le processus d'intégration.

La SADC a été créée le 17 août 1992 à Windhoek, en Namibie, succédant à la Conférence de coordination du développement de l'Afrique australe (SADCC), établie en 1980.

L'organisation a pour objectifs de promouvoir le développement économique et social de ses États membres, de réduire la pauvreté, d'approfondir l'intégration régionale et de contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité en Afrique australe.

La SADC, dont le siège se trouve à Gaborone, au Botswana, regroupe 16 États membres et constitue l'un des principaux mécanismes de coopération et d'intégration régionale sur le continent africain.

L'organisation intervient dans des domaines tels que le commerce et l'investissement, les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, la sécurité alimentaire, les transports, l'industrialisation, la gestion des ressources naturelles et le développement humain.

Dans le domaine de la paix et de la sécurité, la SADC dispose de mécanismes régionaux visant à prévenir, gérer et résoudre les conflits, ainsi qu'à promouvoir la stabilité politique et à consolider la démocratie dans ses États membres.

L'Angola est membre de la SADC depuis sa création et participe activement aux processus et initiatives d'intégration régionale liés à la paix et à la sécurité en Afrique australe.

L'organisation comprend l'Angola, l'Afrique du Sud, le Botswana, les Comores, la République démocratique du Congo, l'Eswatini, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.