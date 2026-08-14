Burkina Faso: Souveraineté énergétique et minière - Faire des ressources naturelles, la force motrice d'un Sahel nouveau

La première rencontre des ministres chargés de l'Energie, des Mines et du Pétrole des pays de la Confédération des Etats du Sahel s'est tenue sous le patronage du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, jeudi 13 août 2026 à Ouagadougou.

La révolution que portent les pays de la Confédération des Etats du Sahel (AES) ne saurait être complète sans une révolution dans la gouvernance des ressources naturelles. C'est conscient de cela que les ministres chargés de l'Energie, des Mines et du Pétrole des pays membres ont tenu leur première rencontre, jeudi 13 août 2026 à Ouagadougou. Présidée par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, elle a regroupé des délégations du Burkina Faso, du Mali et du Niger.

Selon le chef du gouvernement, hauts fonctionnaires et experts des trois pays ont travaillé du 10 août au 13 août 2026 sur des documents structurants pour donner un contenu réel, concret et opérationnel à la souveraineté sur les ressources énergétiques, minières et pétrolières de l'espace AES. Il s'agit notamment du cadre général d'exploitation des ressources énergétiques et minières, des cadres harmonisés des politiques énergétiques et minières, ainsi qu'un mémorandum d'entente relatif à l'institution de la Semaine de l'énergie et des mines de l'AES.

« Je voudrais saluer l'engagement, la rigueur et le sens élevé de l'intérêt confédéral qui ont guidé les travaux », a confié le chef du gouvernement. Il a précisé que ces textes ne doivent pas être perçus comme de simples documents administratifs ou comme des actes protocolaires. « Ils doivent être des instruments d'action économique, des outils de souveraineté et des repères pour l'édification d'un Sahel nouveau », a-t-il déclaré. Pour lui, l'ambition est de bâtir un Sahel où l'électricité éclaire les villes comme les villages, l'énergie alimente les unités de production, les écoles, les centres de santé et les infrastructures de sécurité et les ressources minières transformés au bénéfice des peuples.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Transformer davantage

Le Premier ministre a indiqué que dans le domaine pétrolier, l'aspiration est de sécuriser les corridors d'approvisionnement ; mutualiser les capacités de stockage, de transport, de raffinage ; renforcer la transparence de la chaîne de distribution et réduire durablement l'exposition aux chocs extérieurs. Pour atteindre cet objectif, il a appelé les Etats à combattre les pratiques de prédation, les trafics illicites, la fraude, l'évasion des revenus et toutes les formes de spoliation des patrimoines nationaux. Le ministre des Mines du Niger, le commissaire-colonel Abarchi Ousmane, a fait savoir que le véritable défi n'est pas d'extraire davantage mais de transformer plus.

De sa conviction, les ressources doivent être pensées comme un patrimoine commun de développement et l'énergie doit être la véritable monnaie du développement. Le ministre des Mines du Mali, Amadou Keïta, a souligné la nécessité de doter l'AES de projets structurants et intégrateurs dans les secteurs stratégiques comme l'énergie, le pétrole et les mines permettant de soutenir sa souveraineté économique. Le Mali s'inscrit dans la dynamique de cadrage en vue de bâtir un socle solide à la coopération au sein de l'AES dans le secteur des mines et de l'énergie, a affirmé le ministre malien. Il a notifié que la transformation économique doit s'accompagner d'une gouvernance plus rigoureuse.