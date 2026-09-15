Afrique de l'Ouest: Mines et énergie - Les Etats de l'AES veulent faire des ressources un levier de souveraineté

Le ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières a organisé une conférence publique sur les potentialités minières, énergétiques et des hydrocarbures de l'espace confédéral de l'AES, lundi 14 septembre 2026, à Ouagadougou. Cette rencontre se tient dans le cadre de la VIIIe édition de la Semaine des activités minières, couplée à la Ire édition de la semaine de l'énergie, des mines et des hydrocarbures de l'AES.

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger entendent renforcer leur maîtrise des ressources minières, énergétiques et des hydrocarbures, afin d'en faire de véritables leviers de développement et de souveraineté. Cette ambition a été réaffirmée par la tenue d'une conférence publique consacrée aux potentialités minières, énergétiques et pétrolières de la Confédération des Etats du Sahel (AES), lundi 14 septembre 2026, à Ouagadougou.

Organisée en marge de la VIIIe édition de la Semaine des activités minières (SAMAO) couplée à la Ire édition de la Semaine de l'énergie, des mines et des hydrocarbures de l'AES (SEMH-AES), la rencontre a réuni des délégations des trois pays, ainsi que des enseignants-chercheurs et des étudiants.

Les trois pays en tandem

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Selon le ministre de l'Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, la conférence publique a pour but de faire connaitre les ressources stratégiques des pays de l'AES, les défis liés à leur valorisation et les opportunités qu'offre une gestion concertée. « Ce sont des secteurs hautement stratégiques pour nous et la gouvernance de ces secteurs doit permettre d'aller vers une souveraineté beaucoup plus renforcée », a-t-il affirmé.

Pour le ministre nigérien chargé du Pétrole, Hamadou Tini, la souveraineté dans le secteur des mines est la capacité à maitriser la chaine des valeurs. « Il s'agit de connaître les ressources et décider de leur exploitation, négocier équitablement, transformer localement, sécuriser les corridors, développer les infrastructures et utiliser les revenus tirés de ces ressources pour transformer durablement les économies », a-t-il précisé. Le ministre nigérien chargé du Pétrole a déclaré que l'enjeu pour ses collègues et lui est de dépasser les approches nationales pour mettre en place une coopération d'une meilleure maitrise des ressources stratégiques et une plus grande autonomie économique.

Pour le ministre chargé des Mines du Mali, Amadou Keïta, cette volonté s'inscrit dans la dynamique de construction d'un espace commun fondé sur la solidarité, la diplomatie concertée et la défense collective.

« Nous avons compris aussi qu'il fallait qu'on harmonise les politiques et le cadre juridique », a-t-il poursuivi.La conférence publique a été le lieu pour le ministre chargé des Mines de présenter le programme de la SAMAO et de la SEMH-AES. En plus des panels, des sessions techniques sont programmées autour de différentes thématiques liées aux mines, à l'énergie et aux hydrocarbures.