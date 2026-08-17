Afrique: CAN féminine 2026 - Le Cameroun décroche son premier sacre, le Malawi signe un parcours historique

Le doublé de Ngah propulse le Cameroun vers son premier titre historique à la WAFCON grâce à une victoire éclatante contre le Malawi.

Le Cameroun a remporté dimanche 16 août 2026 son premier titre à la Coupe d'Afrique des Nations féminine TotalEnergies de la CAF. Les Lionnes indomptables se sont imposées 3-0 face au Malawi en finale, au stade Moulay El Hassan de Rabat, mettant fin à plusieurs années d'attente après trois finales perdues.

Marie Ngah Manga a été la principale artisane de ce succès avec un doublé, aux 19e et 45e+3 minutes. Naomi Ndjoah Eto avait inscrit le deuxième but camerounais à la 29e minute. Les trois réalisations sont intervenues avant la pause, permettant au Cameroun de gérer sereinement la seconde période.

Ce sacre constitue une étape majeure pour les Lionnes indomptables, qui avaient échoué en finale en 2004, 2014 et 2016, à chaque fois face au Nigeria. Le Cameroun devient ainsi le quatrième pays à inscrire son nom au palmarès de la compétition, après le Nigeria, la Guinée équatoriale et l'Afrique du Sud.

Le parcours camerounais a également été marqué par une solide organisation défensive. Après avoir éliminé le Nigeria en quarts de finale (1-0), puis le Maroc en demi-finale aux tirs au but (3-1) après un nul 0-0, les Camerounaises ont conclu leur parcours sans encaisser de but lors de la phase à élimination directe.

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Le Malawi, une première participation historique

Malgré sa défaite en finale, le Malawi aura marqué cette édition par un parcours exceptionnel. Pour sa première participation à la CAN féminine, la sélection des Scorchers a atteint directement la finale, devenant la première équipe d'Afrique australe à réaliser une telle performance dès ses débuts dans la compétition.

Le Malawi s'était notamment distingué par son efficacité offensive, portée entre autres par les sœurs Temwa et Tabitha Chawinga. En demi-finale, les Malawites avaient éliminé l'Algérie 3-1 pour décrocher leur place en finale.

Cette performance permet au Malawi de rejoindre un cercle restreint de nations ayant atteint la finale de la CAN féminine. La sélection malawite quitte toutefois le tournoi sans le titre, après avoir été dominée par un Cameroun plus efficace dans le premier acte.

À Rabat, le Cameroun a ainsi mis fin à une longue quête de consécration tandis que le Malawi, malgré la défaite, a réalisé l'une des plus belles performances de son histoire sur la scène continentale.