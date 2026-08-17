Afrique: CAN féminine - Le Cameroun sacré champion aux dépens du Malawi (3-0)

Cafonline
Le doublé de Ngah propulse le Cameroun vers son premier titre historique à la WAFCON grâce à une victoire éclatante contre le Malawi.
16 Août 2026
Libération (Casablanca)

La sélection camerounaise féminine de football a remporté, dimanche, la Coupe d'Afrique des Nations (Maroc 2026), en s'imposant face au Malawi sur le score de 3 buts à 0, au stade Moulay El Hassan à Rabat.

Marie-Jesselle Divine Ngah Manga a inscrit un doublé pour le Cameroun (20e, 45e+3), tandis que Naomi Leslie Ngnawa Etoo a marqué le troisième but à la 30e minute.

La sélection marocaine féminine avait assuré sa qualification pour la Coupe du monde féminine 2027, prévue au Brésil, après avoir atteint les demi-finales de cette compétition continentale.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.