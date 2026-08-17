Afrique Australe: Sommet de la SADC sur fond de tensions migratoires et politiques dans la sous-région

SADC
Discours du Président Cyril Ramaphosa lors Sommet de la SADC qui s'est ouvert en Afrique du Sud ce 17 août 2026
17 Août 2026
Radio France Internationale
Par Claire Bargelès

L'Afrique du Sud assure cette année la présidence de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC), bien qu'elle était à la tête de l'organisation depuis fin 2025, par intérim, suite au retrait de Madagascar. À cette occasion, les chefs d'États doivent se concerter ce lundi 17 août, à Durban, sur la côte est, lors de leur sommet ordinaire. Impossible pour ces 16 pays de faire l'impasse sur la question des migrations dans la sous-région, après les manifestations contre les étrangers sans papiers qui ont enflammé la Nation arc-en-ciel en juin dernier et les rapatriements massifs. Le sujet de la xénophobie sera donc au coeur de cette rencontre.

Le président sud-africain a de lui-même abordé la question de front lors d'une conférence publique organisée le 14 août dernier, en amont du sommet qui se tient à Durban en Afrique du Sud. « Nous sommes profondément inquiets et honteux de voir que, ces derniers mois, des ressortissants d'autres pays ont été victimes de discrimination et de mauvais traitements », a déclaré le président. Cyril Ramaphosa, qui prend officiellement la tête de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) pour un an, a appelé ses homologues à continuer à collaborer pour développer « une région où les personnes se déplacent par choix, et non par désespoir ».

Les échanges sur le sujet migratoire ont d'ailleurs déjà commencé en fin de semaine dernière, lors du conseil des ministres. Des pays membres comme le Zimbabwe, le Malawi ou encore la République démocratique du Congo ont vu leurs ressortissants être directement visés par la colère des manifestants sud-africains.

Le groupe régional devrait aussi se pencher sur la situation dans l'est de la RDC avec la progression de l'épidémie d'Ebola, l'évolution de la transition malgache, également garder un oeil sur la possible proclamation des résultats du scrutin en Zambie, alors que les observateurs de la mission de la SADC sur place se sont dits préoccupés par certains aspects du processus électoral. La Commission électorale continue de publier les chiffres circonscription par circonscription.

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