Afrique: CAN féminine 2026 - Le Cameroun s'impose en finale face au Malawi et s'offre le trophée pour la première fois

Le doublé de Ngah propulse le Cameroun vers son premier titre historique à la WAFCON grâce à une victoire éclatante contre le Malawi.

Favorites dans cette affiche inédite, les Camerounaises se sont largement imposées en finale de la CAN en battant les Malawites (3-0), dimanche 16 août, au stade Moulay El Hassan de Rabat. Dans une rencontre à sens unique, elles ont fait la différence grâce à un doublé de Marie Ngah Manga et une réalisation de Naomi Eto.

Le Cameroun est enfin couronné. Après avoir échoué sur la dernière marche en 2004, 2014 et 2016, les Lionnes indomptables ne sont plus maudites et peuvent s'asseoir sur le trône d'Afrique. Très attendues face à des Malawites novices à ce stade de la compétition, les Camerounaises ont fait parler leur expérience pour faire respecter la hiérarchie.

Des attaques placées pour les Lionnes contre des transitions rapides pour les Scorchers (les « Fulgurantes », surnoms des Malawites), tel était le plan de jeu de départ des deux équipes. Malgré un bon début de match, grâce notamment à la connexion des soeurs Chawinga, le Malawi a vite déjoué.

Mercy Sikelo plombe les Malawites

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Juste après la bonne sortie de Michaely Bihina dans les pieds de Temwa Chawinga (10e), les Camerounaises se sont réveillées et Ngah Manga a ouvert le score à la 20e minute. Sur un centre venu de la droite, le cuir est revenu sur Mendoua au second poteau qui a placé sa tête sur la transversale avant que la gardienne malawite Sikelo rate son intervention qui a permis à Ngah Manga de reprendre le ballon et de marquer à bout portant (1-0).

Les Scorchers ont commencé à sérieusement reculer, ce qui a permis à Eto de doubler la mise sur corner en tournant autour du ballon en pivot avant de tromper Sikelo d'une frappe décroisée (2-0, 30e). Un geste d'attaquante qui a mis le Cameroun sur orbite. Juste avant la pause, Sikelo a eu la mauvaise idée de rater sa sortie, Eto en a alors profité pour centrer sur la tête de Ngah Manga qui ne s'est pas faite prier pour marquer un doublé dans un but déserté par la défense malawite (3-0, 45e).

Des Lionnes imbattables

En seconde période, le Malawi est resté impuissant malgré une situation de Temwa Chawinga qui n'a pas pu cadrer en pivot (61e). En face, le Cameroun, avec seulement deux buts encaissés dans cette CAN, a démontré tout son talent défensif, serrant les lignes à chaque incursion des Scorchers. Les Lionnes indomptables auraient même pu alourdir encore un peu plus la marque sans un incroyable raté de Ngah Manga, passée à côté du triplé (49e), alors que Eto a buté sur Sikelo, pour une fois décisive (84e).

Qu'importe : les Camerounaises, souvent bien placées mais jamais vainqueures lors des éditions précédentes de la CAN, deviennent championnes d'Afrique pour la première fois de l'histoire et peuvent désormais régner sur le continent.