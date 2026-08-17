La République Démocratique du Congo impose sa voix au 46ème Sommet ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de la SADC, qui se tient à Durban, en Afrique du Sud. Représentant personnel du Chef de l'Etat et Commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense nationale et des Anciens Combattants, Me Guy Kabombo Muadiamvita, conduit la délégation congolaise à ces importantes assises régionales.

En marge de ce sommet, le patron de la Défense nationale, Guy Kabombo, a pris part, samedi 15 août 2026, à la réunion du Comité ministériel de la Troïka de l'Organe de la SADC, où il a présenté la position de Kinshasa sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et plaidé pour une implication régionale plus concrète en faveur de la paix.

Dans son intervention, le numéro un de la Défense congolaise, S.E. Me Guy Kabombo Muadiamvita, a d'abord salué la solidarité manifestée par la SADC à l'égard de la RDC, notamment à travers la Mission de la SADC en RDC et d'autres formes d'interventions. Il a exprimé la reconnaissance du gouvernement congolais envers les États membres de la Communauté, ainsi qu'envers le peuple sud-africain, pour l'accueil réservé à la délégation congolaise. Mais au-delà des remerciements, le message du Vice-Premier Ministre s'est voulu particulièrement ferme sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Il a dénoncé l'agression rwandaise et de ses supplétifs de l'AFC/M23, ainsi que les violences perpétrées par les ADF/MTM-ISCAP contre les populations civiles, particulièrement dans les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Le numéro un de la Défense congolaise, Me Guy Kabombo, a notamment réaffirmé l'engagement de la RDC à poursuivre sa participation aux processus de paix et aux mécanismes de dialogue.

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Au terme de son intervention, le VPM Me Guy Kabombo Muadiamvita a articulé la demande de la RDC autour de quatre priorités : le respect effectif du cessez-le-feu dans l'Est du pays, l'opérationnalisation effective du MCVE+, une réponse régionale renforcée contre le terrorisme des ADF/MTM-ISCAP et un appui humanitaire accru aux populations affectées par les conflits.

À Durban, la RDC a donc appelé la SADC à aller au-delà des déclarations de solidarité et à faire de ses engagements régionaux des actions concrètes, capables de contribuer à la restauration durable de la paix et de la sécurité dans l'Est du pays.