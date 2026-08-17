Guinée: Nimba Mining signe un accord avec l'australien Resolute pour se lancer dans l'or

En Guinée, après s'être lancée dans la bauxite, la société à capitaux publics Nimba Mining Company concrétise ses ambitions dans le secteur de l'or. Elle a signé jeudi 13 août les statuts de sa nouvelle joint-venture avec l'australienne Resolute Mining, qui portera le nom de Landaya Gold. L'objectif est de commencer l'exploration de l'or dans le sous-sol guinéen ces prochains mois.

Nimba Mining, créée l'an dernier, commence déjà à se diversifier en se lançant dans l'exploration de l'or. Pour cela, elle avait besoin d'un partenaire expérimenté, explique Patrice L'Huillier, PDG de l'entreprise à capitaux publics.

« On connaît nos limites. Historiquement, on est dans la bauxite, on n'a pas d'expérience particulière dans l'or. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas y aller tout seul et c'est pourquoi on crée une joint-venture avec Resolute Mining, une société australienne reconnue, avec une grosse expérience en Afrique de l'Ouest », indique le dirigeant.

Une compagnie déjà présente en Afrique de l'ouest

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Resolute Mining exploite en effet des mines d'or au Mali, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Elle avait d'ailleurs déjà fait de l'exploration en Guinée.

« Nimba Mining Company, notre ADN et notre modèle, c'est la société Maaden en Arabie saoudite, ou l'OCP au Maroc, ou Codelco au Chili, c'est-à-dire une société minière nationale, souveraine, diversifiée dans l'extraction et la transformation de tous les métaux. L'idée c'est de ne pas se limiter seulement à la bauxite ni à l'alumine, mais de faire de l'exploration sur tous les métaux possibles en République de Guinée », poursuit Patrice L'Huillier, le PDG de l'entreprise.

La nouvelle société Landaya Gold demandera rapidement des permis miniers pour se lancer dès la fin de l'année dans l'exploration de l'or dans la région de Siguiri, le nord-est de la Guinée.