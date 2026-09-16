Guinée: Glencore et Nimba Mining concluent un accord sur la commercialisation de la bauxite

16 Septembre 2026
Radio France Internationale

C'est un accord important pour la bauxite guinéenne, dont la production augmente chaque année, alors que la Guinée en est le premier exportateur mondial. La société publique Nimba Mining vient de signer avec le géant suisse Glencore pour commercialiser ce minérai, prévoyant un préfinancement de plus de 300 millions de dollars et la commercialisation de plus de 10 millions de tonnes de bauxite par an, afin de permettre à la société publique de mieux prévoir les ventes.

Un tel accord offre à la société publique Nimba Mining Company une visibilité sur ses volumes de vente et, surtout, sur les revenus qu'elle peut espérer dégager dans les prochaines années. Sur les cinq années du contrat, entre 50 et 60 millions de tonnes de bauxite, cette roche sédimentaire qui sert de principal minerai pour produire l'aluminium et le gallium, doivent ainsi être commercialisées par Glencore.

Au cours actuel de la bauxite, compris entre 32 et 38 dollars la tonne, ces volumes représentent une manne financière importante pour la société publique guinéenne. Pour autant, l'enjeu dépasse la seule commercialisation du minerai : l'objectif affiché par les autorités est également d'accélérer la transformation de la bauxite directement sur le sol guinéen.

Diversifier les sources de financement

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L'exécutif prévoit ainsi de doter le pays de cinq raffineries d'alumine. Là encore, le groupe suisse Glencore pourrait devenir un partenaire stratégique. Pour les autorités guinéennes, cet accord illustre en tout cas la volonté de diversifier les partenariats dans le secteur minier.

Car la Chine reste aujourd'hui le principal débouché de la bauxite guinéenne. L'an dernier, près des trois quarts de la bauxite exportée par la Guinée étaient destinés au marché chinois. Glencore, en tant que négociant, pourra toujours revendre cette bauxite aux raffineries d'alumine chinoises.

La diversification se fait donc, pour l'instant, davantage sur les sources de financement que sur les marchés de destination.

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