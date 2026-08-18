Congo-Kinshasa: Dialogue inclusif - Martin Fayulu exige la présence de Kabila et Nangaa

Joseph Kabila et Corneille Nangaa « sont parties prenantes du dialogue » national inclusif initié par le Président Félix Tshisekedi, insiste l'opposant Martin Fayulu. Le leader de la coalition Lamuka s'est exprimé depuis Paris où il séjourne depuis le week-end dernier.

Les deux personnalités ont joué un rôle important en RDC, respectivement en tant que chef de l'Etat et président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), et doivent, à ces titres, participer au dialogue. « Kabila a dirigé ce pays. Son statut ou son titre, mais il est là. Ils ont dit que c'est lui qui arme et finance l'AFC/M23, mais il doit venir nous dire pourquoi il le fait, quel est le problème », soutient Martin Fayulu.

Ce dernier insiste et persiste : Corneille Nangaa doit aussi venir à ces assises nationales, notamment pour expliquer pourquoi « il a pris les armes contre le pays. Il tue ou il fait tuer ses frères et soeurs, ses semblables qui ont le sang humain comme lui... Il faut qu'il vienne dire pourquoi il a fait ça. Comme on dit les linges sales se lavent en famille ».

De son côté, Kinshasa s'est toujours opposé à la participation de ces deux personnalités à ces assises.

Entre-temps, le chef de l'Etat a promis de faire incessamment une adresse à la nation pour fixer les contours de ce dialogue.