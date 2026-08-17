Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi annonce une prochaine adresse à la Nation sur les contours du dialogue national inclusif

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé une prochaine adresse à la Nation pour préciser les contours du dialogue national inclusif qu'il envisage. Il l'a déclaré dimanche 16 août à Libreville, au Gabon, lors d'un échange avec des membres de la diaspora congolaise.

Un dialogue présenté comme une voie vers la cohésion nationale

Félix Tshisekedi a réaffirmé sa volonté de poursuivre les efforts en faveur d'une paix durable en République démocratique du Congo. Il a également insisté sur la nécessité, selon lui, de renforcer la cohésion nationale pour permettre au pays de se développer.

Face à diaspora congolaise au Gabon, le chef de l'État a expliqué que le dialogue constitue, à ses yeux, une occasion de rassembler les Congolais autour des enjeux nationaux.

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« Pour développer un pays comme le Congo, il faut qu'il y ait une cohésion nationale. On ne peut pas diriger ce pays dans la division. On ne peut le diriger que dans la cohésion », a-t-il déclaré.

Le président de la République a indiqué qu'il devrait s'adresser au peuple congolais dans les prochains jours afin d'expliquer les objectifs et les modalités de ce dialogue.

Cette annonce intervient alors que le débat sur la mise en place d'un dialogue national inclusif se poursuit en RDC, sur fond de crise sécuritaire dans l'Est du pays et de tensions politiques.

Félix Tshisekedi affirme vouloir associer à cette démarche ceux qui souhaitent contribuer à la recherche de la cohésion nationale.

« Ce dialogue ne ressemblera en rien » aux précédents

Le chef de l'État a assuré que le processus envisagé se distinguera des précédents dialogues politiques organisés en RDC.

« Ce dialogue ne ressemblera en rien à tout ce qu'il y a eu comme dialogue dans notre pays », a-t-il déclaré, sans toutefois donner davantage de précisions sur les modalités ou le calendrier de cette initiative.

Félix Tshisekedi a par ailleurs réaffirmé son attachement au respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la RDC.