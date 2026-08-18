Congo-Kinshasa: Depuis le Gabon, Félix Tshisekedi réaffirme sa volonté de lancer un grand dialogue national

En déplacement à Libreville à l'occasion du 66e anniversaire de la fête de l'indépendance du Gabon, Félix Tshisekedi a réaffirmé devant la diaspora congolaise sa volonté de lancer un grand dialogue national pour consolider l'unité du pays. Celui-ci a aussi promis d'en préciser les contours dans les prochains jours, plusieurs questions sur son organisation restant actuellement en suspend.

À Libreville, Félix Tshisekedi est allé un peu plus loin, affirmant qu'il voulait faire du dialogue national en RDC une occasion de provoquer, dit-il, la cohésion nationale. Assurant qu'il « ne ressemblera[it] en rien » aux précédents organisés dans le pays, il a aussi promis une adresse aux Congolais pour en expliquer les tenants et les aboutissants.

Car le cadre formel du processus reste attendu. Si le gouvernement avait annoncé la publication d'une ordonnance présidentielle, celle-ci n'a toujours pas vu le jour. Et une question, surtout, reste entière : celle de savoir jusqu'où ira son inclusivité, Félix Tshisekedi ayant déjà posé une limite, à savoir son refus de dialoguer avec ceux qui « se rangent du côté du Rwanda » alors que son gouvernement présente, lui, ce dialogue comme un moyen de construire « un front intérieur contre l'agression rwandaise ».

Or, l'opposition congolaise réunie au sein de la coalition C64, qui a décidé de reprendre son bras de fer avec le pouvoir après l'expiration de son ultimatum du 15 août parce qu'elle estime que les garanties attendues ne sont pas réunies, défend une autre approche.

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L'opposant Martin Fayulu demande, par exemple, que Corneille Nangaa, le coordinateur de l'AFC/M23, participe au dialogue afin que l'ancien président de la Commission électorale indépendante (Céni) explique pourquoi il a pris les armes. Le même Corneille Nangaa qui, lui, reste dans une logique militaire : la semaine dernière, ce dernier a en effet évoqué notamment Lubumbashi dans la projection de son mouvement...

L'un des points cruciaux que Félix Tshisekedi devra clarifier est donc celui de savoir comment construire la cohésion nationale qu'il annonce en RDC, et avec qui...