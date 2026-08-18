Sénégal: Patrick Vieira prend les rênes de la sélection sénégalaise de football

Ce 18 août 2026, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a officialisé la nomination de Patrick Vieira au poste de sélectionneur de l'équipe nationale A du Sénégal, succédant ainsi à Pape Bouna Thiaw. La décision a été entérinée à l'unanimité par le Comité d'urgence de la FSF, réuni lundi 17 août en session extraordinaire par visioconférence.

La nomination de l'ancien international français, né à Dakar, intervient alors que la Fédération entend renforcer l'encadrement technique des Lions de la Teranga et poursuivre ses ambitions sur la scène continentale et internationale.

Une première expérience à la tête d'une sélection

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Âgé de 50 ans, Patrick Vieira devient ainsi sélectionneur d'une équipe nationale pour la première fois de sa carrière. Le technicien, né le 23 juin 1976 à Dakar et souvent présenté comme franco-sénégalais, était libre de tout contrat après son passage au Genoa, où il a officié récemment.

Avant de rejoindre l'Italie, Vieira a dirigé plusieurs clubs, notamment New York City FC en Major League Soccer, l'OGC Nice, Crystal Palace et le RC Strasbourg. Ces expériences lui ont permis de découvrir différents championnats et contextes techniques, avant sa nomination à la tête de la sélection sénégalaise.

Les modalités administratives et contractuelles de sa prise de fonction sont encore en cours de finalisation. La FSF a indiqué que la date de présentation officielle du nouveau sélectionneur et les prochaines étapes de son installation seront communiquées ultérieurement.

Un palmarès international de premier plan

Comme joueur, Patrick Vieira dispose d'un palmarès international majeur. Champion du monde avec la France en 1998, il a également remporté l'Euro 2000 avec les Bleus. Il a par ailleurs participé à la Coupe du monde 2006, au cours de laquelle la France a atteint la finale.

Sa carrière en club a notamment été marquée par ses passages à Arsenal, à la Juventus et à l'Inter Milan. Avec les Gunners, il s'est imposé comme l'une des figures majeures de l'équipe dirigée à l'époque par Arsène Wenger.

La CAN 2027 en ligne de mire

Pour sa première mission internationale, Patrick Vieira aura notamment pour objectif de conduire le Sénégal vers la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue en 2027. Il devra ensuite accompagner les Lions dans la perspective des qualifications pour la Coupe du monde 2030.

Cette nomination ouvre ainsi un nouveau chapitre pour la sélection sénégalaise, avec un technicien qui possède une importante expérience du football de haut niveau, mais qui découvrira pour la première fois les exigences spécifiques d'un banc national.